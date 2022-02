Това зверско убийство се оказа фатално за Русия

В нощта срещу 17 юли 1918 година болшевиките извършват зверската си разправа с царското семейство. Над тази историческа трагедия разсъждава известният руски писател Виктор Ерофеев. Ето есето му, публикувано от Deutsche Welle:

Бог е наказал Русия тъкмо заради зверската разправа с последния руски цар и неговото семейство - в това са убедени потомците на руски аристократични семейства, запътилите се към вечния покой емигранти, с които неведнъж съм обсъждал резултатите от болшевишката революция.

Екзекуцията на Романови: Николай Втори и семейството му са разстреляни едновременно

Всъщност дори не е необходимо да се търсят мистични обяснения за комунистическата катастрофа, за да разбере човек, че убийството на царското семейство е не някакъв по необходимост окървавен пробив към светлото бъдеще, а свличане за десетилетия напред в самата преизподня.

Ленин, Сталин и сие приучиха Русия да бъде аморална

Защо ли - за разлика от европейските революции през предишните столетия, когато кралете бяха унищожени, но страните им поеха по пътя на прогреса - разстрелът на Николай Втори се оказа фатален за Русия? Това убийство захвърли страната далеч назад, в тъмните времена на самозванците. На мястото на царя дойдоха псевдо-царе, а „социалистическата демокрация“ се оказа просто измама.

Мистерията около Анастасия и трагичната смърт на семейството ѝ

Самодържавната власт премина в ръцете на узурпатори, които създадоха безчовечен репресивен режим - само и само, за да удържат незаконно придобитата си власт. Ленин, Сталин и всички останали с повече или с по-малко жестокост приучиха Русия да бъде аморална. Хората престанаха да живеят, те просто преживяваха. И краят изобщо не се вижда.

Но дали пък и самият Николай Втори не носи някаква вина за трагедията, разиграла се в Екатеринбург в нощта срещу 17 юли 1918? Дали неговата чудовищна смърт е била случайна - или по-скоро закономерна?

Какъв е бил Николай Втори?

На тези въпроси няма еднозначен отговор. Последният руски цар съвместяваше в себе си редица на пръв поглед несъвместими неща. И добро, и зло, и царско могъщество, и човешко безсилие. Той беше европейски образована личност, но и съюзник на антилибералните и антисемитски Черносотници. Парадоксалната комбинация от качества беше и причината за половинчатостта на постъпките му, на цялата му дейност. Полумерките на царя-полуреформатор доведоха иначе активно развиващата се капиталистическа Русия до революционния взрив през 1905 година.

И „Кървавата неделя“, и Распутин завинаги ще тежат на съвестта на царя, макар че лично той никого не е искал да разстрелва, а с Распутин се беше сближил единствено за да спаси от хемофилията своя син и престолонаследник. И като венец на всичко дойде съдбовното му решение да започне Първата световна война.

И все пак: Николай Втори може да е бил непоследователен, но не е бил злодей. По негово време процъфтяваше „Сребърният век“ на руската култура, той лично даде възможност на тази култура да бъде свободна. Моята баба, която на млади години веднъж видяла царя в „Гостинний двор“ (голям универсален магазин - бел.ред.), с тайно възхищение ми разказваше, че той бил без охрана и един такъв мил.

Под неговото управление населението на Русия живееше наистина не богато, но прилично. Той се опасяваше да не изпусне кормилото на управлението - даде на хората конституция, но сам не разбра нейните преимущества. В същото време страната съхрани човешките си ценности, издигна градове и се готвеше за бъдещето.

Лавината от случайности, довела до победата на болшевиките

След абдикацията на Николай Втори, в самия разгар на войната се отприщи лавината от случайности както в руската история, така и в личния живот на царя. Русия мъчително се опитваше да живее не само без цар, но и без цар в главата си. Страната се лашкаше във всички посоки. И едно от тези лашкания доведе до победата на болшевиките.

The Devastating True Story of the Romanov Family’s Execution https://t.co/yQj4Q6yDss