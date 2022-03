Непознатият Чингис хан

Ч ингис хан несъмнено е личност, оставила незаличими следи в световната история. Той често е определян като изключително талантлив, но и жесток военачалник, основал една от най-големите империи, съществували някога – Монголската.

Оглавяваната от него армия пък се превърнала в истински кошмар за всеки, изправил се срещу нея на бойното поле.

В следващите редове може да се запознаете с някои от най-любопитните факти, свързани с Чингис хан:

Истинското му име не е Чингис

Сведенията за първите години на Чингис хан са сравнително оскъдни. Предполага се, че той е роден през 1162 г. в планинската област Бурхан Халдун, близо до реките Онон и Херлен. Баща му е Есугей от рода Борджигин, внук на обшомонголския хан Хабул.

Истинското му име е Темуджин, което според някои експерти означава „ковач“ или „от желязо“. Според „Тайната история на монголите“ – най-старото известно монголско литературно произведение, той бил роден със съсирек на юмрука, което се считало за знак, че е предопределен да бъде велик лидер.

Темуджин приел името Чингис хан след курултай (събрание на тюркски и монголски ханове, което се свиквало за решаване на важни военни и политически въпроси), състоял се през 1206 г. Именно тогава той бил обявен за владетел на монголите.

Въпросът какво точно означава думата „Чингис“ е обект на спорове и до днес. Според някои, тя означава „океан“, а според други – „справедлив“. Повечето изследователи все пак са единодушни, че комбинацията от думите „Чингис“ и „хан“ носи значението „върховен владетел“.

Трудно детство

Детството на Чингис хан определено не било щастливо. Когато бил на девет, татарите отровили баща му. Бъдещият завоевател се опитал да заеме неговото място, но бил пропъден от собственото си племе заедно с цялото си семейство. През следващите няколко години той бил принуден да живее като номад. При спор за подялба на храна, Чингис хан убил един от своите братя – нещо, за което никога не изказал съжаление, въпреки строгите упреци на майка му.

Когато бил 16-годишен, той се оженил за Бьорте, като бракът им бил уреден няколко години по-рано. Вражески племена обаче отвлекли както него, така и съпругата му. Чингис хан успял да избяга, като в този период от живота си се сприятелил с бъдещите си военачалници Джелме и Борчу, както и с Джамука, с когото станали кръвни братя. След това той освободил и Бьорте.

Любопитна подробност е, че въпреки многобройните си наложници, Чингис хан признал за свои наследници единствено децата си от нея. Показателен е фактът, че първият му син – Джучи, се родил девет месеца след нейното освобождаване, но въпреки това Чингис хан никога не поставил под съмнение бащинството.

Никой не знае как е изглеждал

Въпреки че Чингис хан е една от най-влиятелните фигури в световната история, за личния му живот не се знае почти нищо. До нас не са достигнали негови портрети или скулптури, създадени докато е бил жив, а малкото информация, с която историците разполагат, често е противоречива или ненадеждна.

Според някои източници Чингис хан бил висок и силен, косата му била гъста и имал дълга брада. В „Тайната история на монголите“ се твърди, че той бил синеок.

Може би най-изненадващото описание на монголския владетел е това на персийския историк от XIV в. Рашид ал-Дин. Той твърди, че Чингис хан имал червена коса и зелени очи. Повечето историци обаче не смятат, че въпросното описание е достоверно. Те отбелязват, че ал-Дин няма как да се е срещал с Чингис хан по една проста причина – роден е около 20 години след смъртта на владетеля.

Отговорен е за смъртта на около 40 милиона души

Да се даде точен отговор на въпроса колко души са загинали по време на военните кампании на Чингис хан е на практика невъзможно. Според някои историци става въпрос за приблизително 40 млн. жертви.

Оскъдните данни от този период сочат, че населението на Китай намаляло с десетки милиони души. Освен това се предполага, че Чингис хан избил около 20 млн. души само по време на войната си с Хорезъм (историческа държава в Средна Азия, известна и с името Хорезмия).

Някои изследователи дори изказват предположението, че монголските завоевания намалили световното население с 11 процента.

Някои от най-доверените му генерали първоначално били негови врагове

Според редица историци, една от основните причини за големите военни успехи на Чингис хан е фактът, че армията му била основана на принципите на меритокрацията. Това означава, че в йерархията се издигали само онези, които демонстрирали необходимите качества и опит. Един от най-известните примери за това датира от 1201 г. По време на битка срещу племето Тайчиут, Чингис хан едва не загинал, след като конят му бил улучен от стрела.

След края на сражението, той събрал всички пленени вражески воини и поискал да разбере кой изстрелял въпросната стрела. Без да се замисля, един войник се изправил и признал, че той е стрелецът. Впечатлен от неговата смелост, Чингис хан незабавно го присъединил към редиците на своята армия. По-късно, той му дал прякора „Джебе“, което означава „стрела“ – в чест на тяхната първа среща на бойното поле. Заедно със Субетей, който бил основния стратег на Чингис хан, Джебе се утвърдил като един от най-талантливите военачалници на монголите по време на техните завоевания в Азия и Европа.

Социалистите срещу Чингис хан

В наши дни Чингис хан е смятан за национален герой в Монголия и е наричан „баща на монголската нация“. В продължение на дълги години, обаче, дори и споменаването на името му било забранено. Причината е, че социалистическият режим, управлявал страната през по-голямата част от миналия век, искал да заличи монголския национализъм. По нареждане на властите, името на хана било премахнато от всички учебници. След промените, настъпили през 90-те години в резултат на разпадането на СССР, Чингис хан отново заел своето заслужено място в историята на Монголия. Днес той е неделима част от изкуството и популярната култура в страната, а международното летище в столицата Улан Батор носи неговото име.