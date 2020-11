Забравени от историята – жестоките диктатори, за които вероятно не сте и чували

А долф Хитлер, Йосиф Сталин, Мао Дзедун, Аугусто Пиночет, Пол Пот...това са само малка част от жестоките диктатори, оставили своята мрачна следа в човешката история. Техните имена са се превърнали в синоними на репресии, масови убийства и потъпкване на човешки права. Тъжната истина е, че историята изобилства от примери за потисници, садисти, социопати и военни престъпници, които стават държавни ръководители, издевателстващи над хората, които управляват. За някои от най-бруталните диктатори, обаче, повечето хора дори и не са чували. Ето и част от тях:

Йозеф Тисо

Тисо е католически свещеник и президент на Словакия в периода 1939 – 1945 г. По това време страната е сателит на нацистка Германия. Тисо организира масови депортации на евреи към концентрационни лагери (когато той идва на власт, в Словакия има около 88 000 евреи, а след края на Втората световна война там остават едва около 5000), а освен това потушава по брутален начин избухналото през 1944 г. народно въстание срещу фашисткото правителство. По време на размириците загиват няколко хиляди словаци.

Матияш Ракоши

Известен с прякора „Най-добрият ученик на Сталин“, Ракоши управлява Унгария в периода 1945 – 1956 г. Той създава репресивен режим по подобие на този в СССР. Докато Ракоши е на власт, около 350 000 души, обвинени, че са привърженици на опозицията, са арестувани или убити. След смъртта на Сталин през 1953 г., Москва призовава унгарския лидер да се оттегли, като изтъква, че оглавяваният от него режим е „твърде брутален“ и това пречи на икономическото развитие на страната. Ракоши е отстранен от власт три години по-късно.

Хорлоогийн Чойбалсан

Още един диктатор, вдъхновен от жестокостите на Сталин. Чойбалсан управлява Монголия от 30-те години на миналия век до смъртта му през 1952 г. Той е отговорен за смъртта на десетки хиляди души, повечето от които са обвинени, че са опоненти на режима и застрашават стабилността на страната. Чойбалсан също така взема активно участие в изграждането на държавния апарат в Северна Корея, а самият Ким Ир Сен го счита за свой кумир. Монголският лидер умира в Москва през 1952 г. след тежко заболяване.

Ле Дуан

Въпреки че никога не е бил държавен глава на Виетнам, в продължение на около две десетилетия Ле Дуан е най-влиятелната личност в комунистическия режим, управляващ страната. По негово нареждане, в затвора влизат приблизително два милиона души, за които се смята, че са опоненти на властта. Други 800 000 са принудени да напуснат страната. Ле Дуан също така е инициатор на провален опит за въвеждане на централизирана икономическа система във Виетнам.

