България

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

30 септември 2025, 14:12
Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев
Източник: БТА

С офийски градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция.

Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, като прокурор в Софийска районна прокуратура, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

Бившата съпруга на Петьо Еврото: Той знае, че го издирват, не е в Гърция и вероятно няма да се върне

По-рано днес прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

Съдебният състав посочи, че съгласно Конституцията магистратите, при осъществяване на съдебната власт, не носят отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер. Съдът постанови, че прокурор Сулев е невинен, като не е нарушил нито е неизпълнил служебните си задължения с цел да набави облага и да причини вреда. Разноските по делото са за сметка на държавата, присъди градският съд.

Мистерия около Петьо Петров - Еврото в Солун: Какво разкри проверка

Адвокат Костадин Костадинов заяви пред медиите, че с присъдата се е потвърдило становището на предходния съдебен състав, че Сулев не е извършил престъпление с посочената правна квалификация и всичките му действия са извършени в качеството му на прокурор и са съобразени с разпоредбите на закона. Съдът прие, че действията му не представляват престъпление, добави той. Костадинов припомни, че Висшият съдебен съвет е отказал да отстрани Сулев от длъжност, което е показателно, че той не е извършил каквото и да било противоправно деяние.

Константин Сулев отказа коментар пред медиите. В последната си дума пред съда, преди присъдата, Сулев заяви, че е действал изцяло в рамките на закона и помоли да бъде оправдан.

Източник: БТА, Константин Костов    
Константин Сулев Оправдаване Прокурор Софийски градски съд Длъжностно престъпление Иван Гешев Петьо Петров Еврото Съдебен процес Висш съдебен съвет Служебни задължения
Последвайте ни

По темата

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

5 миризми при кучето, които сочат, че нещо не е наред

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 43 минути

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 49 минути

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 1 час

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 1 час

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 1 час

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Свят Преди 2 часа

Констатирано е, че плавателният съд е дрон от серията Magura V5

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 2 часа

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Любопитно Преди 3 часа

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

Любопитно Преди 3 часа

Ето кои забележителни личности ни напуснаха тази година

След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

България Преди 3 часа

Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

<p>Възраждането на &bdquo;глупавите&ldquo; телефони</p>

Възраждането на „глупавите“ телефони: Защо хората се отказват от смартфоните?

Технологии Преди 3 часа

„Проблемът не е в устройството, а в бизнес модела: икономиката на вниманието“

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg