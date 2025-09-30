Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

У краинските военни използваха малък FPV дрон, за да унищожат руски боен хеликоптер Ми-8. Неговата стойност се оценява на над 10 милиона долара, съобщиха от Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна.

Инцидентът е станал близо до селото Котляривка. Там оператори от 59-а отделна щурмова бригада за безпилотни системи „Степни хищници“ унищожиха руски транспортно-боен хеликоптер Ми-8 с FPV дрон.

59-а отделна щурмова бригада на името на Яков Гандзюк разкри и други подробности за операцията.

„Днес добавихме още една голяма цел в нашата колекция. Екипажът на „Балтика“ унищожи руски боен хеликоптер Ми-8 на стойност над 10 милиона долара. А го направихме с малък FPV дрон на стойност само 500 долара“, гласи надпис към публикувано видео.

Операцията е осъществена благодарение на координираното взаимодействие между украинското разузнаване, щаба и пилотите.

„И най-важното – благодарение на хората, които ни подкрепят. Всеки принос, всяка помощ, всяка добра дума правят такива победи възможни“, посочват военните.

По-рано командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, с позивна „Мадяр“, съобщи, че украинската армия е провела уникална операция – сваляне на руски хеликоптер Ми-8 с FPV дрон.

FPV дрон (First Person View drone) – малък безпилотен летателен апарат, който се управлява дистанционно чрез специални очила или монитор, даващи на оператора картина „от първо лице“, сякаш самият той се намира в дрона.

Този тип дронове често са евтини (понякога сглобени ръчно) и се използват за бързи и точни атаки, тъй като операторът вижда в реално време какво се случва пред устройството. В контекста на войната в Украйна FPV дроновете се превърнаха в ефективно средство за поразяване на скъпа техника – танкове, бронирани машини и дори бойни хеликоптери.