4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Ч етирима души, сред които три деца, загинаха в неделя, 28 септември, след като пожар обхвана къща в Лебанон, Пенсилвания, по време на празненство за рожден ден, съобщи People .

Според информация на градските власти пожарникарите са били повикани около 8:43 ч. сутринта и при пристигането си заварили двуетажната къща напълно обхваната от пламъци, с видим огън по прозорците.

В сградата е имало десет души, включително гости на празненството. Веднага били спасени трима души, които са транспортирани в местни болници.

„След като спасихме тези жертви, условията вътре се влошиха, което наложи екипите да се изтеглят и да продължат гасенето отвън. Когато ситуацията се стабилизира, пожарникарите отново влязоха и откриха още двама души“, съобщават от администрацията.

Началникът на пожарната в Лебанон, Арън Суайтцер, заяви пред местна телевизия, че първоначално екипите са опитали да се борят с пожара отвътре, но огънят се е засилил и те са били принудени да се евакуират.

Съсед, станал свидетел на трагедията, разказа, че е опитал да помогне: „Когато разбрах, че има бебе вътре, опитах да вляза, но точно срещу мен имаше диван в пламъци. Огънят беше много силен, а димът – задушлив. Нямаше как да стигна до него.“

Жертвите са 1-годишно бебе, 4-годишно дете, 17-годишен младеж и 73-годишен възрастен. Друг човек е в критично състояние, един е стабилен, а още четирима са с леки наранявания. Имената на жертвите ще бъдат обявени по-късно.

Разследването, водено от Службата на щатската полиция за пожари, установи, че огънят е тръгнал от електрически контакт в хола на първия етаж и случаят е определен като инцидент.

Местната благотворителна организация Bag of Hope вече приема дарения с дрехи за семейството, засегнато от трагедията.

Кметът на Лебанон, Шери Капело, заяви:

„От името на града изказваме нашите най-искрени съболезнования на семействата на починалите. Думите не могат да изразят дълбочината на нашата скръб. Мислите и молитвите ни са с всички засегнати от тази трагедия.“