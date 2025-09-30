Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Е йса Гонсалес и Григор Димитров отново са в центъра на вниманието. Двойката, която през последните няколко седмици се пази в тесен кръг, беше забелязана да се наслаждава на времето си в Милано, Италия. Те се разхождаха заедно, държейки се за ръце, облечени в стилни и модерни тоалети.

Гонсалес избра кремав комплект, състоящ се от тесен топ и миди пола. Кремовият тон на облеклото беше подчертана от черни детайли на талията, ръцете и яката. Тя допълни визията със слънчеви очила, виненочервена чанта и мокасини. Косата ѝ беше пусната, с естествени вълни.

Димитров, от своя страна, заложи на сиви широки панталони, комбинирани с бели маратонки и бяла тениска. Около талията си носеше сив суитшърт, а визията му бе допълнена с тъмни слънчеви очила.

Повече за връзката на Гонсалес и Димитров

Гонсалес и Димитров започнаха да се срещат по-рано тази година. Тя присъства на някои от тенис мачовете му в Мадрид през април, а по-късно направиха първата си публична изява заедно на вечеря по време на филмовия фестивал в Кан.

За Димитров годината беше трудна – той трябваше да се оттегли от големи състезания заради контузия в гърдите по време на Уимбълдън. По-късно обяви, че няма да участва на Откритото първенство на САЩ, с надеждата да се възстанови напълно до края на годината. През цялото това време Гонсалес го подкрепяше, споделяйки с феновете колко много го обича и колко се възхищава на упоритостта му.

„Любов на живота ми. Не бих могла да се гордея повече с теб. Ти си ИЗКЛЮЧИТЕЛНО изключителен“, написа тя в социалните мрежи малко след като Димитров трябваше да се откаже от Уимбълдън. „Това е просто момент, който ще отмине и ще те направи още по-силен. Но да те гледам днес редом със света беше напомняне за това кой си ТИ. Ти си победител. Всички го видяхме. И ще го направиш отново. Обичам те.“

Миналия месец Гонсалес сподели няколко снимки, на които играе тенис, а Димитров я напътства отзад. „Какви са според нас моите тенис умения?“, написа тя под една от снимките. На друга, закачливо добави: „Закачам се с треньора си“.