"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

О т "Да, България" внесоха предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според което всички служители на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) ще бъдат задължени да носят боди камери.

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев.

Мирчев припомни, че преди време са внесли и подобно предложение за задължително оборудване с боди камери на полицаите. То обаче е било отхвърлено от ГЕРБ и Главна дирекция.

От "Да, България" посочват, че "усещането за корупция" трябва да бъде категорично пресичано. По думите им целта е България да се превърне в нормална европейска държава и да не се налага чрез чуждестранни изпълнители като Роби Уилямс да се разбира, че корупцията в Държавната автомобилна инспекция е възприемана като част от професионалната характеристика.

Думите му са по повод случая с искания от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс.

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Припомняме, че в понеделник Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори, рекетирали шофьорите, са уволнени, а председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов заяви, че служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията.