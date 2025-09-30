Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Др. Джамин Брамбхат, уролог и роботизиран хирург от Orlando Health и асистент в Медицинския колеж на Университета на Централна Флорида, сподели какво се случва, когато не можете да уринирате и как това влияе на здравето, предаде CNN.

Ден след като претърпях операция за камъни в бъбреците, изведнъж не можах да уринирам. Пикочният ми мехур се чувстваше пълен, но нищо не излизаше. Аз съм уролог и дори аз изпаднах в паника: чувствах се блокиран, уплашен и безпомощен. След това, което ми се стори като пет часа – но всъщност бяха само пет минути – урината започна да тече.

Когато си спомних, че съм уролог, осъзнах, че проблемът не е само в пикочния ми мехур. Причината беше запек, причинен от всички лекарства, които трябваше да взема ден преди операцията. След като този проблем беше решен, пикочният ми мехур най-накрая се отпусна – и урината потече нормално.

Моят случай беше ситуационен и временен, и това може да важи и за вас. Но за много хора трудностите при уриниране са реален проблем, който влияе на качеството на живот и не изчезва лесно.

Какво се случва (или не се случва), когато не можете да уринирате

Проблемът може да бъде задържане на урина, когато пикочният мехур е пълен, но не може да се изпразни. Или пък мехурът ви може да е празен, но все още да чувствате нужда да уринирате. И в двата случая изживяването е едно и също – опитвате се да уринирате, но нищо не излиза.

За да разберете защо, ще обясня основната анатомия. Пикочният мехур е структура, подобна на балон, разположена в долната част на корема, която задържа урината и е съставена от мускулни влакна. В долната му част има тясна област, наречена гърло на пикочния мехур, която се отваря в уретрата – тръбата, която извежда урината от тялото. При мъжете уретрата преминава през простатата, преди да достигне половите органи; при жените тя е по-къса.

За да потече урината, мускулът на пикочния мехур трябва да се свие или стегне, докато изходът и уретрата се отпускат. Ако нещо попречи на този процес – запушване, слаби мускули на пикочния мехур или лоши нервни сигнали – урината не може да изтече.

Здравословни проблеми

Този проблем е най-често срещан при мъже над 50 години, но жени и по-млади хора също могат да го изпитат, особено ако приемат лекарства или имат други здравословни състояния. При мъжете най-честата причина е увеличена простата, която блокира потока на урината. Всъщност проучвания показват, че след 70-годишна възраст около 1 на 10 мъже ще развият остро задържане на урина в рамките на пет години, а до достигане на 80-те години този брой нараства до почти 1 на 3.

При жените нервни проблеми или цистоцеле (вид пролапс на тазовите органи, или „паднал“ пикочен мехур) могат да променят потока, но острото задържане на урина е много по-рядко, засягащо само около 3 на 100 000 жени годишно. Съжалявам, господа, този проблем е по-често срещан при вас заради простатата и по-дългата уретра!

Това не е само състояние, свързано с възрастта. Много случаи, като моя, се свеждат до нещо по-обикновено: запек. Когато червата са запушени, те могат физически да променят ъгъла на гърлото на пикочния мехур, като по същество го „прегъват“.

Лекарствата са друг важен фактор. Помислете за хапчетата, които може да вземате при алергии или настинка – деконгестантите и антихистамините са известни с това, че забавят или дори спират потока на урина. Някои антидепресанти, лекарства за пикочен мехур и болкоуспокояващи могат да имат същия ефект.

Други причини могат да включват камъни в пикочните пътища, стеснения, кръвни съсиреци и инфекции, които могат да блокират изхода. При хора с неврологични състояния като множествена склероза, диабет, нараняване на гръбначния мозък или инсулт, нервите, които контролират изпразването на пикочния мехур, могат да бъдат увредени.

Предупредителни знаци, за които да внимавате

Не всички проблеми с уринирането изглеждат еднакво. Слаба струя или прекъснат поток е едно нещо – дразнещо, но често постепенно и не непосредствено опасно. Ако обаче изобщо не можете да уринирате и пикочният ви мехур се чувства болезнено пълен, коремът ви е подут, опитали сте се да се отпуснете и все още нищо не излиза – това вероятно е спешен случай. Отидете в спешното отделение веднага. Може да се наложи пикочният ви мехур да бъде изпразнен с катетър, за да се облекчи налягането, да се изпразни мехурът и да се предотврати увреждане на бъбреците.

Някои хора изобщо нямат симптоми. В нашата урологична практика правим ултразвуково сканиране на пикочния мехур и откриваме стотици милилитри урина, останали вътре. Това „тихо“ задържане може да бъде също толкова рисковано с течение на времето, водейки до инфекции или дългосрочни проблеми с пикочния мехур, ако не се лекува.

В едно болнично проучване на мъже-пациенти приблизително половината са имали остро задържане, докато около 30% са имали хронично задържане. Ето защо е важно да имате редовни прегледи при личния си лекар и да му съобщавате за всички симптоми, които може да имате – понякога пикочният ви мехур може да е в беда, дори ако се чувствате добре.

Как уролозите разбират проблема с задържането

Първата стъпка е да се определи дали проблемът е истинско задържане – пикочният мехур е пълен, но не може да се изпразни – или просто усещане, че трябва да уринирате, въпреки че мехурът е празен. Тези две ситуации може да изглеждат еднакви, но лечението е доста различно. Затова преглеждаме медицинската ви история и събираме нови, обективни данни. Например, проверяваме колко урина остава в пикочния мехур след опит за изпразване, тестваме урината и кръвта за инфекции и разглеждаме функцията на бъбреците.

Разполагаме и с инструменти, които елиминират част от предположенията. Урофлоу машината може да измери силата и модела на струята ви урина. Ако е необходимо, можем да поставим малка камера (цистоскопия) в уретрата и пикочния мехур, за да видим какво може да блокира потока.

Тази седмица видях млад мъж, който имаше значителни проблеми с уринирането – нещо рядко за възрастта му. Бърз поглед с камерата показа стеснение на уретрата, или белегова тъкан, която възпрепятства потока на урина. Като уролози виждаме подобни проблеми постоянно: понякога е белегова тъкан, друг път голяма простата притиска уретрата. При жените може да е паднал пикочен мехур. Различни причини, един и същ резултат – потокът на урина е блокиран и пикочният мехур не може да се изпразни правилно.

В редки, остри случаи – когато някой изпитва силна болка и изобщо не може да уринира – незабавно поставяме катетър, за да изпразним пикочния мехур. По-често обаче пациентите имат леки, дразнещи симптоми, които се появяват постепенно с течение на времето. Когато се хванат рано, много от тези проблеми могат да бъдат подобрени или дори решени, преди да се превърнат в спешни случаи.

Какво можете да направите, за да уринирате

Обръщайте внимание на фините промени, като по-слаба струя, напъване или чести нощни посещения в тоалетната. Не ги отхвърляйте като просто стареене. Прегледайте списъка си с лекарства с вашия лекар и останете хидратирани.

Следете навиците си в банята така, както бихте следили кръвното си налягане или теглото си. Малките промени, адресирани навреме, могат да направят голяма разлика.Говоренето за това, че не можете да уринирате, може да се чувства неудобно или неловко, но е важно да кажете на лекаря си, ако това ви се случва. В крайна сметка този проблем е начинът на тялото ви да поиска помощ. Знам от първа ръка колко обезпокоително може да бъде, тъй като сам преминах през това.

В моя случай причината беше проста и симптомите изчезнаха бързо. В други случаи причината може да е по-сложна. Тогава лекарят може да помогне да се определи дали проблемът е запушване, нервен проблем, страничен ефект от лекарство или нещо съвсем друго. Независимо дали решението е толкова просто, като смяна на лекарство, или толкова сложно, като медицинска процедура за отваряне на канала на простатата, ранната проверка прави цялата разлика.

Затова споделих моята история – беше неудобно дори за мен, но се надявам, че ще ви помогне да избегнете същия проблем. Не игнорирайте симптомите, ако ги имате. Просто се прегледайте.