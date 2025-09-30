Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Г еомагнитните смущения, причинени от слънчевата активност, биха могли да увеличават риска от сърдечни пристъпи (инфаркти) тук, на Земята, според скорошно изследване, което се присъединява към нарастващия брой доказателства по темата.

Преди почти година НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл. От астрофизична гледна точка днес можем да анализираме нашата звезда с повече подробности от всякога, така че настоящият слънчев цикъл ще бъде най-изследваният в историята. Това е и причината през последните няколко години да чувате повече от обикновено за слънчеви бури и невероятни полярни сияния, предаде IFL Science.

Но разбирането на огромните сили зад геомагнитната активност на планетарно ниво е само една част от картината. Ами ако се приближим по-близо? Може ли космическото време наистина да влияе върху телата и здравето на хората тук, на Земята?

Според авторите на скорошно изследване от Националния институт за космически изследвания в Бразилия „многобройни проучвания са установили възможна причинно-следствена връзка между [геомагнитните смущения] и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), както и миокардния инфаркт (МИ).“

МИ, известен още като сърдечен пристъп (и различен от сърдечния арест), е фокусът на изследването на екипа. Те са получили болнични данни от обществената здравна система в община Сао Жозе дос Кампос, щат Сао Пауло, обхващащи периода от 1 януари 1998 г. до 31 май 2005 г. – това е почти целият слънчев цикъл 23.

Общо са анализирани 1340 хоспитализации за МИ (469 жени, 871 мъже), като датите са съпоставени с данни за геомагнитна активност, записани по същото време. Активността е категоризирана като „тиха“, „умерена“ или „смущена“.

Както посочват авторите, някои от техните находки отразяват добре известни тенденции в данните за МИ: повече мъже са засегнати в сравнение с жените, но смъртността е сходна и при двата пола, като жените са склонни да съобщават за нетипични симптоми преди това, вместо само за класическите признаци като болка в лявата ръка и гърдите.

Добавянето на данните за геомагнитна активност обаче разкрива нещо друго. Когато са регистрирани геомагнитни смущения, се наблюдава съпътстващо увеличение на хоспитализациите и смъртните случаи от МИ. Това е още по-изразено при жените. „Данните показват, че въпреки че броят на случаите на МИ при жените е по-малък, при геомагнитни условия те се случват в по-голяма пропорция или дори в абсолютни числа“, заключават авторите. Въпреки че подчертават, че техните находки не са окончателни, тъй като са само от един регион и с относително малка извадка, е интересно да се разгледат тези резултати в контекста на други изследвания през последните години.

През 2018 г. международен екип от изследователи съобщи, че вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) – мярка за разликите в малките интервали между сърдечните удари – се променя в отговор на геомагнитни смущения. По-високата HRV обикновено се счита за маркер за добро здраве, тъй като автономната нервна система работи добре, за да реагира на околната среда. Това беше малко изследване, проследяващо 16 жени в продължение на пет месеца, но предоставя някои доказателства, че геомагнитната активност е един от многото стимули, на които телата ни реагират.

Въз основа на това през 2022 г. едно изследване съобщи, че периодите на интензивни геомагнитни смущения могат да намалят HRV до 24 часа, въз основа на данни от 809 мъже за период от 16 години. „Това [...] може да има важни клинични последици за сърдечното здраве и превантивните стратегии“, пишат авторите, „тъй като HRV е предиктор за заболеваемост и смъртност от ССЗ, причинени от дисрегулация на симпатиковата и/или парасимпатиковата активност.“

Изследване от 2023 г. разглежда данни от 204 територии на различни географски ширини на Земята, за да оцени хипотезата, че геомагнитната нестабилност е свързана със ССЗ. Данните обхващат периода от 1996 до 2019 г. Макар да посочват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи причинно-следствена връзка, авторите пишат, че техните находки „разкриват положителна корелация между повишените нива на общата интензивност на [геомагнитното поле] и ССЗ.“

Обобщавайки това, което знаем досега, в мета-анализ, публикуван по-рано тази година, екип от руски учени заяви, че тяхната работа „потвърждава влиянието на [геомагнитните бури] върху риска от развитие на МИ, [остър коронарен синдром] и инсулт.“ Въпреки това те успяха да включат само шест изследвания в своя анализ.

Ясно е, че в тази област липсват достатъчно данни, като всички споменати статии призовават за повече изследвания. Също така на този етап не е напълно ясно точно как слънчевите бури биха могли да причинят ССЗ и МИ на Земята, въпреки че данните за HRV изглеждат като обещаваща отправна точка за по-нататъшни проучвания.

Космическите метеорологични събития имат потенциала да причинят огромни смущения в земните технологии и инфраструктура. Гледайки науката – поне това, което знаем досега – е разумно да подозираме, че такива събития могат също да оставят своя отпечатък върху човешкото тяло.