Свят

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

30 септември 2025, 15:09
слънчеви изригвания
Източник: iStock

Г еомагнитните смущения, причинени от слънчевата активност, биха могли да увеличават риска от сърдечни пристъпи (инфаркти) тук, на Земята, според скорошно изследване, което се присъединява към нарастващия брой доказателства по темата.

Преди почти година НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл. От астрофизична гледна точка днес можем да анализираме нашата звезда с повече подробности от всякога, така че настоящият слънчев цикъл ще бъде най-изследваният в историята. Това е и причината през последните няколко години да чувате повече от обикновено за слънчеви бури и невероятни полярни сияния, предаде IFL Science

Но разбирането на огромните сили зад геомагнитната активност на планетарно ниво е само една част от картината. Ами ако се приближим по-близо? Може ли космическото време наистина да влияе върху телата и здравето на хората тук, на Земята?

Според авторите на скорошно изследване от Националния институт за космически изследвания в Бразилия „многобройни проучвания са установили възможна причинно-следствена връзка между [геомагнитните смущения] и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), както и миокардния инфаркт (МИ).“

МИ, известен още като сърдечен пристъп (и различен от сърдечния арест), е фокусът на изследването на екипа. Те са получили болнични данни от обществената здравна система в община Сао Жозе дос Кампос, щат Сао Пауло, обхващащи периода от 1 януари 1998 г. до 31 май 2005 г. – това е почти целият слънчев цикъл 23.

Общо са анализирани 1340 хоспитализации за МИ (469 жени, 871 мъже), като датите са съпоставени с данни за геомагнитна активност, записани по същото време. Активността е категоризирана като „тиха“, „умерена“ или „смущена“.

Както посочват авторите, някои от техните находки отразяват добре известни тенденции в данните за МИ: повече мъже са засегнати в сравнение с жените, но смъртността е сходна и при двата пола, като жените са склонни да съобщават за нетипични симптоми преди това, вместо само за класическите признаци като болка в лявата ръка и гърдите.

Добавянето на данните за геомагнитна активност обаче разкрива нещо друго. Когато са регистрирани геомагнитни смущения, се наблюдава съпътстващо увеличение на хоспитализациите и смъртните случаи от МИ. Това е още по-изразено при жените. „Данните показват, че въпреки че броят на случаите на МИ при жените е по-малък, при геомагнитни условия те се случват в по-голяма пропорция или дори в абсолютни числа“, заключават авторите. Въпреки че подчертават, че техните находки не са окончателни, тъй като са само от един регион и с относително малка извадка, е интересно да се разгледат тези резултати в контекста на други изследвания през последните години.

През 2018 г. международен екип от изследователи съобщи, че вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) – мярка за разликите в малките интервали между сърдечните удари – се променя в отговор на геомагнитни смущения. По-високата HRV обикновено се счита за маркер за добро здраве, тъй като автономната нервна система работи добре, за да реагира на околната среда. Това беше малко изследване, проследяващо 16 жени в продължение на пет месеца, но предоставя някои доказателства, че геомагнитната активност е един от многото стимули, на които телата ни реагират.

Въз основа на това през 2022 г. едно изследване съобщи, че периодите на интензивни геомагнитни смущения могат да намалят HRV до 24 часа, въз основа на данни от 809 мъже за период от 16 години. „Това [...] може да има важни клинични последици за сърдечното здраве и превантивните стратегии“, пишат авторите, „тъй като HRV е предиктор за заболеваемост и смъртност от ССЗ, причинени от дисрегулация на симпатиковата и/или парасимпатиковата активност.“

Изследване от 2023 г. разглежда данни от 204 територии на различни географски ширини на Земята, за да оцени хипотезата, че геомагнитната нестабилност е свързана със ССЗ. Данните обхващат периода от 1996 до 2019 г. Макар да посочват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи причинно-следствена връзка, авторите пишат, че техните находки „разкриват положителна корелация между повишените нива на общата интензивност на [геомагнитното поле] и ССЗ.“

Обобщавайки това, което знаем досега, в мета-анализ, публикуван по-рано тази година, екип от руски учени заяви, че тяхната работа „потвърждава влиянието на [геомагнитните бури] върху риска от развитие на МИ, [остър коронарен синдром] и инсулт.“ Въпреки това те успяха да включат само шест изследвания в своя анализ.

Ясно е, че в тази област липсват достатъчно данни, като всички споменати статии призовават за повече изследвания. Също така на този етап не е напълно ясно точно как слънчевите бури биха могли да причинят ССЗ и МИ на Земята, въпреки че данните за HRV изглеждат като обещаваща отправна точка за по-нататъшни проучвания.

Космическите метеорологични събития имат потенциала да причинят огромни смущения в земните технологии и инфраструктура. Гледайки науката – поне това, което знаем досега – е разумно да подозираме, че такива събития могат също да оставят своя отпечатък върху човешкото тяло.

 

Източник: IFL Science    
здраве здравеопазване Геомагнитни смущения Слънчева активност Сърдечни пристъпи Сърдечно-съдови заболявания Научни изследвания Човешко здраве Слънчеви бури Вариабилност на сърдечния ритъм Космическо време Земята
Последвайте ни

По темата

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кето диетата носи скрити рискове за здравето</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 минути

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 7 минути

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

<p>MrBeast завърза мъж в горяща сграда за 500 000 долара</p>

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

Свят Преди 50 минути

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Свят Преди 1 час

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 1 час

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Свят Преди 2 часа

Уникална операция край Котляривка свали боен Ми-8 на стойност над $10 милиона

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

България Преди 2 часа

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

<p>Дори малко алкохол увеличава риска от деменция</p>

Проучване: Дори малко алкохол увеличава риска от деменция

Свят Преди 2 часа

За хората с по-малък генетичен риск от Алцхаймер често зависи „кога“ и „как“ пият

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 2 часа

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Любопитно Преди 3 часа

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

Любопитно Преди 3 часа

Ето кои забележителни личности ни напуснаха тази година

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg