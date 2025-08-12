Свят

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

Левит обяви, че Тръмп ще говори пред медиите след срещата

12 август 2025, 21:03
С рещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп. Това заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит.

На въпрос как Доналд Тръмп ще прецени успеха на срещата си с Владимир Путин, Левит заяви, че няма да прави предположения и че Тръмп ще говори пред медиите след срещата.

Тя посочи, че това е "упражнение по изслушване" за президента, предаде BBC.

Мерките за сигурност са засилени в Анкоридж преди срещата на върха между Русия и САЩ, която се превърна в основно събитие в живота на града, съобщи директорката на Руския културен център в Аляска Анна Верная, предаде ТАСС.

"В Аляска е засилен контролът върху сигурността, американската страна е ангажирала много охранители, те заемат цели къщи“, каза тя пред ТАСС.

Верная заяни, че в града пристигат полети с високопоставени гости - ден преди това е пристигнал американският министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, има информация и за пристигането на руски дипломати.

Според Верная предстоящата среща на върха се е превърнала във важно събитие за жителите на целия щат. "Всички местни телевизии, без изключение, започват всяка своя новинарска емисия именно с темата за предстоящата среща на върха. Всички хотели са пълни, затова местните жители отдават стаи под наем", допълва тя. Верная посочи, че местните власти и жителите правят всичко възможно, за да създадат "безопасни и благоприятни условия за преговори".

На 8 август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Владимир Путин в Аляска на 15 август. Плановете за тези разговори тогава бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза, припомня ТАСС.

Източник: BBC, БТА    
