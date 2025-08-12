Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

М оже ли руският президент Владимир Путин да бъде арестуван при предстоящата му среща с Доналд Тръмп в Аляска? Въпреки международната заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд за военни престъпления, юридическата и политическа реалност сочат, че това е малко вероятно да се случи по време на срещата на 15 август 2025 г.

(Във видеото: Защо Путин прие да преговаря на американска земя)

Предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Аляска. Това ще бъде първото посещение на Путин в САЩ от десетилетие насам, както и първата среща между двамата лидери от 2021 г. Целта на върха е да се обсъдят възможни стъпки за прекратяване на войната в Украйна, започната от Русия през 2022 г.

По отношение на въпроса дали Путин може да бъде арестуван в Аляска, ситуацията е сложна:

Путин е обект на международна заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления, свързани с насилствени депортации на украински деца и други предполагаеми зверства.

Въпреки това Съединените щати не са член на МНС и следователно не са юридически задължени да арестуват Путин или да изпълнят заповедта на съда.

За да улеснят визитата на Путин в Аляска, Министерството на финансите на САЩ вероятно ще трябва да вдигне или временно да облекчи някои от санкциите срещу него, което също отразява позицията на американското правителство, че по време на посещението няма да бъде извършен арест.

Правни експерти и коментатори са аргументирали, че съществуват символични и юридически основания за арест на Путин при пристигането му в Аляска въз основа на заповедта на МНС, но практически и политически не се очаква това да се случи.

Официално САЩ домакинстват срещата като платформа за дипломация, като Аляска е избрана поради географското си значение и историческата връзка - близостта ѝ до Русия и факта, че е била част от Руска Америка преди да бъде продадена на САЩ през 1867 г.

Въпреки издадената международна заповед за арест на Путин, САЩ не са длъжни да предприемат действия по нея, а върховата среща в Аляска ще се проведе без юридически действия по ареста. Посещението дори може да включва облекчаване на санкциите, което сигнализира за дипломатически подход, а не за конфронтация. Това породи критики от различни среди, че Путин се третира по-скоро като държавник, отколкото като заподозрян за сериозни престъпления, като призивите за неговия арест по време на срещата, остават без отговор.

Всичко, което знаем за срещата в Аляска

Срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска се провежда на място, където Изтокът буквално се среща със Запада - в район, познат и на двете страни като фронтова линия от Студената война с ракетна отбрана, радарни пунктове и разузнавателни съоръжения, пише Associated Press .

Дали тази среща ще доведе до споразумение за мир в Украйна повече от три и половина години след инвазията на Москва, предстои да се види.

Ето какво трябва да знаете за срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп - първата им среща на върха от четири години:

Кога и къде ще се проведе?

Срещата ще се състои в петък в Аляска, макар че точната локация в щата все още не е известна.

Това ще бъде първото пътуване на Путин до Съединените щати от 2015 г., когато посети Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Тъй като САЩ не са член на Международния наказателен съд, който през 2023 г. издаде заповед за арест на Путин по обвинения във военни престъпления, те нямат задължение да го арестуват.

Ще присъства ли Зеленски?

И двете страни потвърдиха, че срещата ще е само между Путин и Тръмп, въпреки първоначалните предположения, че украинският президент Володимир Зеленски може да участва. Кремъл обаче отдавна отказва среща между Путин и Зеленски - поне докато Русия и Украйна не постигнат и не са готови да подпишат мирно споразумение.

Путин заяви миналата седмица, че не е против среща със Зеленски „но трябва да бъдат създадени определени условия“, които „все още са далеч“.

Това породи опасения, че Украйна може да бъде изключена от преговорите. Миналата седмица украински представители обсъдиха въпроса с европейски съюзници, които подчертаха, че мир не може да бъде постигнат без участието на Киев.

Каква е ролята на Аляска в руската история?

Това ще бъде първото посещение на руски лидер в Аляска, въпреки че тя е била част от царската империя до 1867 г., съобщи държавната новинарска агенция ТАСС. Аляска е колонизирана от Русия още от 18-ти век, докато цар Александър II не я продал на Съединените щати през 1867 г. за 7,2 милиона долара. Когато са открити огромни природни ресурси, сделката започва да се възприема като наивна и поражда съжаление и самокритика.

След разпада на СССР, Аляска се превръща в обект на носталгия и шеги сред руснаците. Една популярна песен от 90-те гласи: „Не се прави на глупак, Америка... върни ни нашата скъпа земя Аляска.“

Сам Грийн от Кингс Колидж в Лондон написа в X, че символиката на Аляска като място за срещата за Украйна е „ужасна - сякаш е предназначена да покаже, че границите могат да се променят, земята може да се купува и продава.“

Каква е програмата?

Тръмп изглежда все по-раздразнен от отказа на Путин да прекрати бомбардировките по украинските градове. Киев е съгласен на примирие и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към мира.

Москва представи условия за примирие, които са неприемливи за Зеленски - като изтегляне на войските от четирите региона, които Русия незаконно анексира през 2022 г., спиране на мобилизационните усилия и замразяване на доставките на западно оръжие. За по-широк мир Путин иска Киев да предаде анексираните територии, въпреки че Русия не ги контролира напълно, както и Крим, да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО, да ограничи размера на въоръжените си сили и да признае руския език като официален наред с украинския.

Зеленски настоява всяко мирно споразумение да включва твърди гаранции за сигурност, които да защитават Украйна от бъдеща руска агресия.

Путин предупреди Украйна, че условията за мир ще станат още по-строги, докато руските войски напредват в други региони, за да създадат това, което той нарича „буферна зона“. Някои наблюдатели предполагат, че Русия може да използва тези нови завоевания като разменна монета за територии, които все още са под контрола на Украйна в четирите анексирани региона.

Зеленски заяви в събота, че „украинците няма да дадат земята си на окупатора“.

Но Тръмп каза в понеделник: „Ще има някакъв размяна на територии. Знам това чрез Русия и чрез разговори с всички. За добро, за доброто на Украйна. Добри неща, не лоши. Но също така някои лоши неща и за двете страни.“

Какви са очакванията?

Путин вижда срещата с Тръмп като възможност да затвърди териториалните придобивки на Русия, да държи Украйна извън НАТО и да ѝ попречи да приеме западни войски, така че Москва постепенно да върне страната в своята орбита.

Той вярва, че времето е на негова страна, докато украинските сили се борят да спрат руското настъпление по фронтовата линия, докато страната е под обстрел от множеството руски ракети и дронове.

Срещата е дипломатически успех за Путин, който е изолиран след инвазията. Кремъл се опитва да представи подновените контакти със САЩ като диалог между две суперсили, които търсят решение на различни глобални проблеми, а Украйна е само един от тях.

Украйна и нейните европейски съюзници се тревожат, че среща без участието на Киев може да позволи на Путин да убеди Тръмп да го подкрепи и да принуди Украйна към отстъпки.

„Всякакви решения, които се вземат без Украйна, са в същото време решения против мира,“ каза Зеленски.

„Те няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения. Никога няма да сработят.“

Европейски представители подкрепиха тази позиция.

„Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: Всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна,“ заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

„Устойчивият мир също означава, че агресията не може да бъде възнаградена.“

Генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви в неделя, че вярва, че Тръмп „се уверява, че Путин е сериозен, а ако не е, тогава всичко ще спре дотук.“

„Ако е сериозен, от петък нататък процесът ще продължи. Украйна ще бъде ангажирана, европейците ще участват,“ добави Руте.

От миналата седмица Путин е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин, индийския премиер Нарендра Моди, бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, както и с лидерите на Южна Африка, Казахстан, Узбекистан, Беларус и Киргизстан, съобщи Кремъл.

Това подсказва, че Путин вероятно иска да информира най-важните си съюзници за евентуално споразумение, коментира прокремълският анализатор Сергей Марков.