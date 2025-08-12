Свят

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

12 август 2025, 11:55
Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация

Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация
Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия
Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ
Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната
Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"
Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия
Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон
Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

М оже ли руският президент Владимир Путин да бъде арестуван при предстоящата му среща с Доналд Тръмп в Аляска? Въпреки международната заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд за военни престъпления, юридическата и политическа реалност сочат, че това е малко вероятно да се случи по време на срещата на 15 август 2025 г.

(Във видеото: Защо Путин прие да преговаря на американска земя)

Предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Аляска. Това ще бъде първото посещение на Путин в САЩ от десетилетие насам, както и първата среща между двамата лидери от 2021 г. Целта на върха е да се обсъдят възможни стъпки за прекратяване на войната в Украйна, започната от Русия през 2022 г.

По отношение на въпроса дали Путин може да бъде арестуван в Аляска, ситуацията е сложна:

Путин е обект на международна заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления, свързани с насилствени депортации на украински деца и други предполагаеми зверства.

Въпреки това Съединените щати не са член на МНС и следователно не са юридически задължени да арестуват Путин или да изпълнят заповедта на съда.

За да улеснят визитата на Путин в Аляска, Министерството на финансите на САЩ вероятно ще трябва да вдигне или временно да облекчи някои от санкциите срещу него, което също отразява позицията на американското правителство, че по време на посещението няма да бъде извършен арест.

Правни експерти и коментатори са аргументирали, че съществуват символични и юридически основания за арест на Путин при пристигането му в Аляска въз основа на заповедта на МНС, но практически и политически не се очаква това да се случи.

Вижте последната среща между Путин и Зеленски от 2019 г. насам
13 снимки
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща

Официално САЩ домакинстват срещата като платформа за дипломация, като Аляска е избрана поради географското си значение и историческата връзка - близостта ѝ до Русия и факта, че е била част от Руска Америка преди да бъде продадена на САЩ през 1867 г.

Въпреки издадената международна заповед за арест на Путин, САЩ не са длъжни да предприемат действия по нея, а върховата среща в Аляска ще се проведе без юридически действия по ареста. Посещението дори може да включва облекчаване на санкциите, което сигнализира за дипломатически подход, а не за конфронтация. Това породи критики от различни среди, че Путин се третира по-скоро като държавник, отколкото като заподозрян за сериозни престъпления, като призивите за неговия арест по време на срещата, остават без отговор.

Всичко, което знаем за срещата в Аляска

Срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска се провежда на място, където Изтокът буквално се среща със Запада - в район, познат и на двете страни като фронтова линия от Студената война с ракетна отбрана, радарни пунктове и разузнавателни съоръжения, пише Associated Press.

Дали тази среща ще доведе до споразумение за мир в Украйна повече от три и половина години след инвазията на Москва, предстои да се види.

Ето какво трябва да знаете за срещата между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп - първата им среща на върха от четири години:

Кога и къде ще се проведе?

Срещата ще се състои в петък в Аляска, макар че точната локация в щата все още не е известна.

Това ще бъде първото пътуване на Путин до Съединените щати от 2015 г., когато посети Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Тъй като САЩ не са член на Международния наказателен съд, който през 2023 г. издаде заповед за арест на Путин по обвинения във военни престъпления, те нямат задължение да го арестуват.

Внимание, диктатор зад волана! Вижте скъпия подарък от Путин към Ким
23 снимки
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун

Ще присъства ли Зеленски?

И двете страни потвърдиха, че срещата ще е само между Путин и Тръмп, въпреки първоначалните предположения, че украинският президент Володимир Зеленски може да участва. Кремъл обаче отдавна отказва среща между Путин и Зеленски - поне докато Русия и Украйна не постигнат и не са готови да подпишат мирно споразумение.

Путин заяви миналата седмица, че не е против среща със Зеленски „но трябва да бъдат създадени определени условия“, които „все още са далеч“.

Това породи опасения, че Украйна може да бъде изключена от преговорите. Миналата седмица украински представители обсъдиха въпроса с европейски съюзници, които подчертаха, че мир не може да бъде постигнат без участието на Киев.

Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата
23 снимки
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

Каква е ролята на Аляска в руската история?

Това ще бъде първото посещение на руски лидер в Аляска, въпреки че тя е била част от царската империя до 1867 г., съобщи държавната новинарска агенция ТАСС. Аляска е колонизирана от Русия още от 18-ти век, докато цар Александър II не я продал на Съединените щати през 1867 г. за 7,2 милиона долара. Когато са открити огромни природни ресурси, сделката започва да се възприема като наивна и поражда съжаление и самокритика.

След разпада на СССР, Аляска се превръща в обект на носталгия и шеги сред руснаците. Една популярна песен от 90-те гласи: „Не се прави на глупак, Америка... върни ни нашата скъпа земя Аляска.“

Сам Грийн от Кингс Колидж в Лондон написа в X, че символиката на Аляска като място за срещата за Украйна е „ужасна - сякаш е предназначена да покаже, че границите могат да се променят, земята може да се купува и продава.“

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски

Каква е програмата?

Тръмп изглежда все по-раздразнен от отказа на Путин да прекрати бомбардировките по украинските градове. Киев е съгласен на примирие и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към мира.

Москва представи условия за примирие, които са неприемливи за Зеленски - като изтегляне на войските от четирите региона, които Русия незаконно анексира през 2022 г., спиране на мобилизационните усилия и замразяване на доставките на западно оръжие. За по-широк мир Путин иска Киев да предаде анексираните територии, въпреки че Русия не ги контролира напълно, както и Крим, да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО, да ограничи размера на въоръжените си сили и да признае руския език като официален наред с украинския.

Зеленски настоява всяко мирно споразумение да включва твърди гаранции за сигурност, които да защитават Украйна от бъдеща руска агресия.

Путин предупреди Украйна, че условията за мир ще станат още по-строги, докато руските войски напредват в други региони, за да създадат това, което той нарича „буферна зона“. Някои наблюдатели предполагат, че Русия може да използва тези нови завоевания като разменна монета за територии, които все още са под контрола на Украйна в четирите анексирани региона.

Зеленски заяви в събота, че „украинците няма да дадат земята си на окупатора“.

Но Тръмп каза в понеделник: „Ще има някакъв размяна на територии. Знам това чрез Русия и чрез разговори с всички. За добро, за доброто на Украйна. Добри неща, не лоши. Но също така някои лоши неща и за двете страни.“

Какви са очакванията?

Путин вижда срещата с Тръмп като възможност да затвърди териториалните придобивки на Русия, да държи Украйна извън НАТО и да ѝ попречи да приеме западни войски, така че Москва постепенно да върне страната в своята орбита.

Той вярва, че времето е на негова страна, докато украинските сили се борят да спрат руското настъпление по фронтовата линия, докато страната е под обстрел от множеството руски ракети и дронове.

Срещата е дипломатически успех за Путин, който е изолиран след инвазията. Кремъл се опитва да представи подновените контакти със САЩ като диалог между две суперсили, които търсят решение на различни глобални проблеми, а Украйна е само един от тях.

Украйна и нейните европейски съюзници се тревожат, че среща без участието на Киев може да позволи на Путин да убеди Тръмп да го подкрепи и да принуди Украйна към отстъпки.

„Всякакви решения, които се вземат без Украйна, са в същото време решения против мира,“ каза Зеленски.

„Те няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения. Никога няма да сработят.“

Европейски представители подкрепиха тази позиция.

„Докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно: Всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна,“ заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

„Устойчивият мир също означава, че агресията не може да бъде възнаградена.“

Генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви в неделя, че вярва, че Тръмп „се уверява, че Путин е сериозен, а ако не е, тогава всичко ще спре дотук.“

„Ако е сериозен, от петък нататък процесът ще продължи. Украйна ще бъде ангажирана, европейците ще участват,“ добави Руте.

От миналата седмица Путин е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин, индийския премиер Нарендра Моди, бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, както и с лидерите на Южна Африка, Казахстан, Узбекистан, Беларус и Киргизстан, съобщи Кремъл.

Това подсказва, че Путин вероятно иска да информира най-важните си съюзници за евентуално споразумение, коментира прокремълският анализатор Сергей Марков.

Източник: AP/CBS News/Independent/ТАСС    
Среща Путин-Тръмп Аляска Война в Украйна Международен наказателен съд Мирни преговори
Последвайте ни

По темата

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Mercedes: Забраната за продажба на ДВГ заплашва европейския пазар от срив

Mercedes: Забраната за продажба на ДВГ заплашва европейския пазар от срив

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха, тъй като туризмът до Еверест нараства

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха, тъй като туризмът до Еверест нараства

Свят Преди 4 минути

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 33 минути

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

България Преди 1 час

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Любопитно Преди 1 час

До 20 август кандидатите могат да се записват на https://nova.bg/casting

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

България Преди 1 час

31-годишен с 1,92 промила алкохол предизвика катастрофа и блокира движението към Бургас

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

България Преди 1 час

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

България Преди 1 час

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 1 час

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Първите индивидуални срещи ще предизвикат смесени емоции тази вечер от 21:00 ч.

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

България Преди 1 час

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

България Преди 2 часа

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 2 часа

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

<p>Код: Прохлада, планина&hellip; и пижама за финал</p>

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Малките неща Преди 2 часа

Е3, Е4 или разходка до най-близката хижа?

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 2 часа

Проблемите с водоподаването продължават

<p>Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна &bdquo;Подул&ldquo;</p>

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

Свят Преди 2 часа

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан

,

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 2 часа

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Опасността да губим мускули и сила след 40. И каква е тайната за здраво тяло

Edna.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Юноша подписа първи професионален договор с Левски

Gong.bg

Нюкасъл проявява сериозен интерес към футболист от Чемпиъншип

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg