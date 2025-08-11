Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че срещата му с руския държавен глава Владимир Путин в Аляска ще бъде "проучвателна", предаде Ройтерс.
"Ще разговарям с Владимир Путин и ще му заявя: трябва да сложите край на тази война. Трябва да я прекратите", каза Тръмп пред журналисти.
🚨US President Trump: (On meeting with Putin) This was an exploratory meeting.— Jennie (@Jennie_XAUUSD) August 11, 2025
💡The next meeting will be with Zelenskyy or with Zelenskyy and Putin. I would like to meet with Zelenskyy and Putin, and will attend Zelenskyy's meeting with Putin if necessary. #Trump
Той отбеляза, че в бъдеще може да има среща, на която да присъства и украинският президент Володимир Зеленски.
Тръмп каза оше, че очаква конструктивен разговор с Путин по време на срещата им.
Тръмп добави, че е "разстроен" от отказа на украинския си колега Володимир Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от споразумение, което ще сложи край на конфликта.