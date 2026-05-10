Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

В сички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи европейската агенция за обществено здраве преди очакваното в неделя заставане на кораба на котва край испанския остров Тенерифе, предаде "Ройтерс".
Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители
Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт, а не с редовни полети, от съответните си държави, съобщи вчера Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.
Държавите се подготвят да евакуират гражданите си от кораба "Хондиус" около 06:30 – 07:00 ч. по Гринуич.
Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам
Осем души са се разболели, включително трима, които са починали – нидерландска двойка и германски гражданин, съобщи в петък Световната здравна организация. За шестима от осемте е потвърдено, че са се заразили с вируса, а други два случая са подозрителни, посочи СЗО.
[gallery]17499[/gallery]
Макар при слизането от кораба пътниците да бъдат смятани за високорискови контактни лица, не всички непременно ще бъдат определени като високорискови при завръщането си в родните си страни, съобщи Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.
Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius
Агенцията призова пътниците със симптоми да бъдат приоритетно подложени на медицинска оценка и тестване при пристигането, като добави, че те може да бъдат изолирани в Тенерифе или евакуирани по медицински причини към родните си страни в зависимост от състоянието им.
Обикновено вирусът се разпространява от гризачи, но в редки случаи може да се предава от човек на човек. Здравните власти заявиха, че рискът от разпространение на вируса е нисък.