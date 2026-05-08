Колко опасен е хантавирусът?

З дравните власти в няколко държави провеждат мащабно проследяване на контактите след огнище на хантавирус на круизен кораб, пътувал с пътници от различни части на света. Според експерти обаче рискът за широката общественост остава нисък, а ситуацията не се развива като пандемия.

Три смъртни случая са регистрирани на борда на кораба, който е отплавал от Аржентина преди около месец. Още четирима пътници са били евакуирани по спешност за лечение.

В момента се провежда мащабна операция по издирване на хора, които може да са били изложени на вируса и вече са се завърнали в различни държави, включително Обединеното кралство, Южна Африка, Нидерландия, САЩ и Швейцария.

"Това не е COVID-19"

В актуализация на ситуацията от четвъртък д-р Мария Ван Керхове от Световната здравна организация подчерта, че не става дума за началото на пандемия.

"Това не е COVID-19, това не е грип, разпространява се по съвсем различен начин", заяви тя.

За разлика от силно заразни заболявания като морбили, хантавирусът, включително щамът Andes, който стои зад настоящото огнище, не се разпространява лесно между хората.

Според Световната здравна организация предаването от човек на човек е възможно, но рискът от глобално разпространение остава нисък. В последните данни се съобщава за осем случая, пет потвърдени и три предполагаеми, при хора, пътували на кораба.

Все още не е ясно как точно е започнало огнището.ю

"This is not Covid, this is not influenza, it spreads very, very differently." Unlike diseases such as measles, which are highly contagious and spread easily, the Andes…

Как се разпространява вирусът?

Хантавирусите обикновено се предават чрез гризачи. Хората се заразяват при вдишване на въздух, замърсен с вирусни частици от урина, изпражнения или слюнка на гризачи.

Круизният маршрут е включвал посещения на отдалечени райони с дива природа, което означава, че е възможно заразяването да е станало преди или по време на качването на кораба.

Експерти посочват, че при щама Andes е наблюдавано ограничено предаване между хора при много близък контакт. Здравните специалисти смятат, че част от случаите на борда на кораба MV Hondius може да са резултат именно от такъв тип предаване.

Дори на круизни кораби, където условията включват споделени каюти и общи помещения, инфекциите могат да се разпространяват при продължителен близък контакт между хора.

Симптоми и проследяване на контактите

Симптомите на инфекция с хантавирус включват висока температура, умора и мускулни болки, както и задух, болки в корема, гадене, повръщане или диария. Обикновено се появяват между две и четири седмици след заразяване, но могат да се проявят и след повече от месец.

Британската агенция за здравна сигурност (UKHSA) съобщава, че всички лица, които може да са били изложени на риск, включително пътници, пациенти или пътували със самолети, ще бъдат наблюдавани.

Главният научен съветник на UKHSA професор Робин Мей определи операцията по проследяване като "огромно усилие", което ще продължи дълго време.

Британските граждани, завръщащи се от кораба, ще бъдат помолени да се самоизолират за 45 дни като предпазна мярка.

"Рискът за обществото е минимален"

Властите подчертават, че за хора, които не са били в пряк контакт със случая на кораба, рискът е практически пренебрежим.

"За широката общественост рискът е наистина минимален", заяви професор Мей.

Медицински експерти допълват, че няма специфично лечение за хантавирус, но ранната болнична помощ може да подобри шансовете за оцеляване, като терапията е насочена към облекчаване на симптомите.

Здравните власти в различни държави продължават да координират пристигането и наблюдението на пътниците, като част от тях вече са под карантина или медицинско наблюдение след завръщането си у дома.