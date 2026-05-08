Свят

Колко опасен е хантавирусът?

Случай на круизен кораб предизвика международна тревога, но рискът за обществото остава нисък

8 май 2026, 13:19
Колко опасен е хантавирусът?
Източник: iStock

З дравните власти в няколко държави провеждат мащабно проследяване на контактите след огнище на хантавирус на круизен кораб, пътувал с пътници от различни части на света. Според експерти обаче рискът за широката общественост остава нисък, а ситуацията не се развива като пандемия.

Три смъртни случая са регистрирани на борда на кораба, който е отплавал от Аржентина преди около месец. Още четирима пътници са били евакуирани по спешност за лечение.

В момента се провежда мащабна операция по издирване на хора, които може да са били изложени на вируса и вече са се завърнали в различни държави, включително Обединеното кралство, Южна Африка, Нидерландия, САЩ и Швейцария.

  • "Това не е COVID-19"

В актуализация на ситуацията от четвъртък д-р Мария Ван Керхове от Световната здравна организация подчерта, че не става дума за началото на пандемия.

"Това не е COVID-19, това не е грип, разпространява се по съвсем различен начин", заяви тя.

За разлика от силно заразни заболявания като морбили, хантавирусът, включително щамът Andes, който стои зад настоящото огнище, не се разпространява лесно между хората.

Според Световната здравна организация предаването от човек на човек е възможно, но рискът от глобално разпространение остава нисък. В последните данни се съобщава за осем случая, пет потвърдени и три предполагаеми, при хора, пътували на кораба.

Все още не е ясно как точно е започнало огнището.ю

  • Как се разпространява вирусът?

Хантавирусите обикновено се предават чрез гризачи. Хората се заразяват при вдишване на въздух, замърсен с вирусни частици от урина, изпражнения или слюнка на гризачи.

Круизният маршрут е включвал посещения на отдалечени райони с дива природа, което означава, че е възможно заразяването да е станало преди или по време на качването на кораба.

Експерти посочват, че при щама Andes е наблюдавано ограничено предаване между хора при много близък контакт. Здравните специалисти смятат, че част от случаите на борда на кораба MV Hondius може да са резултат именно от такъв тип предаване.

Дори на круизни кораби, където условията включват споделени каюти и общи помещения, инфекциите могат да се разпространяват при продължителен близък контакт между хора.

  • Симптоми и проследяване на контактите

Симптомите на инфекция с хантавирус включват висока температура, умора и мускулни болки, както и задух, болки в корема, гадене, повръщане или диария. Обикновено се появяват между две и четири седмици след заразяване, но могат да се проявят и след повече от месец.

Британската агенция за здравна сигурност (UKHSA) съобщава, че всички лица, които може да са били изложени на риск, включително пътници, пациенти или пътували със самолети, ще бъдат наблюдавани.

Главният научен съветник на UKHSA професор Робин Мей определи операцията по проследяване като "огромно усилие", което ще продължи дълго време.

Британските граждани, завръщащи се от кораба, ще бъдат помолени да се самоизолират за 45 дни като предпазна мярка.

  • "Рискът за обществото е минимален"

Властите подчертават, че за хора, които не са били в пряк контакт със случая на кораба, рискът е практически пренебрежим.

"За широката общественост рискът е наистина минимален", заяви професор Мей.

Медицински експерти допълват, че няма специфично лечение за хантавирус, но ранната болнична помощ може да подобри шансовете за оцеляване, като терапията е насочена към облекчаване на симптомите.

Здравните власти в различни държави продължават да координират пристигането и наблюдението на пътниците, като част от тях вече са под карантина или медицинско наблюдение след завръщането си у дома.

Източник: BBC    
Хантавирус Круизен кораб Огнище на вирус Проследяване на контакти Предаване на вирус Симптоми на хантавирус Нисък риск Световна здравна организация Самоизолация Не е пандемия
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 1 минута

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Гълъб Донев

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

България Преди 2 минути

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Атанас Пеканов

Кой е Атанас Пеканов - вицепремиер в кабинета на Румен Радев

България Преди 5 минути

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

България Преди 6 минути

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 7 минути

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Велислава Петрова-Чамова в новият министър на външните работи

Велислава Петрова-Чамова в новият министър на външните работи

България Преди 10 минути

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 10 минути

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

България Преди 11 минути

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

България Преди 12 минути

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 13 минути

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

България Преди 14 минути

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

България Преди 14 минути

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

България Преди 15 минути

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 15 минути

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 15 минути

Димитров владее английски, немски и руски език

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 16 минути

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Met Gala 2026: Най - големите модни гафове. „Щом го имаш – покажи го“

Edna.bg

Неуместна шега: Дани Петканов подведе феновете си - бедства в линейка, след като потроши коляното си

Edna.bg

Питас гони рекорд сред чужденците в ЦСКА

Gong.bg

Ето с какво наша националка ще остане в историята на женския футбол в България

Gong.bg

Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с доклад

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg