Зеленски постави условие на Москва: Спираме ударите по рафинерии, ако Русия спре атаките

У крайна е готова да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинските медии и "Франс прес".

"Украйна е готова да прекрати ударите, ако Русия също го направи"

„Украйна ще бъде готова да преустанови ударите по руските петролни рафинерии, ако Русия престане да поразява нашата енергийна инфраструктура. Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Зеленски съобщи за нови руски атаки

Украинският президент припомни последните руски удари по населени места и инфраструктурни обекти в страната.

„Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23 души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск. Там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора“, заяви Зеленски.

По думите му само през последната седмица руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона. Около 60% от безпилотните апарати са били реактивни.

Зеленски поиска гаранции от партньорите за спиране на руските удари по Украйна

Киев търси допълнителна военна помощ

Зеленски съобщи, че Украйна продължава координацията с международните си партньори и предстоят разговори с европейски лидери. Сред приоритетите са осигуряването на допълнителни пакети за отбрана, системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация.

„Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна“, подчерта той.

Украинският президент заяви още, че отговорността за войната е на Русия.

Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руските рафинерии

Изявлението на Зеленски идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп го призова да разпореди прекратяване на ударите по руски петролни рафинерии. Тръмп разкритикува украинския лидер и за това, че досега не е постигнал споразумение с Москва за прекратяване на войната.

Американският президент заяви също, че украинците може би трябва да изберат нов лидер.