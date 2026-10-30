Москва съобщи за унищожени заводи за дронове и поразени кораби в Одеса

Р усия удари военни съоръжения в Украйна, съобщи днес в приложението Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. В изявлението се добавя, че е поразена и енергийна инфраструктура в и около Киев, както и в Днепропетровска област.
Руските сили са ударили и пристанищни съоръжения в Одеска област, и товарни кораби, за които се твърди, че са използвани от армията.
Russia says it struck port facilities and cargo ships in Ukraine's Odesa region overnight, along with military and energy sites around Kyiv and Dnipropetrovsk, Russian newswires report, citing the defense ministry. It lands hours after Pentagon officials reportedly told the Baltic states to tone down their warnings about Russia, and as Lavrov arrives in Atlanta for the G20 to argue against sanctions.— Maverick (@agentmavericksi) October 30, 2026
„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с наземни прецизни оръжия и безпилотни летателни апарати, довел до унищожаване на предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, занимаващи се с производство и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, енергийни съоръжения, осигуряващи тяхната експлоатация в Киевска и Днепропетровска области, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски плавателни съдове, използвани в интересите на украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.