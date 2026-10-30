Свят

Русия и Украйна приключиха разминирането край Олешки, започват доставките на помощи

Двете страни потвърдиха, че хуманитарният конвой е готов да потегли към блокирания град в Херсонска област. Около 2000 души са останали без достъп до храна и лекарства и не могат да напуснат района

Василена Василева Василена Василева

30 октомври 2026, 07:14
Русия и Украйна приключиха разминирането край Олешки, започват доставките на помощи
Източник: AP/БТА

 

Русия и Украйна съобщиха, че операцията по разминиране на района около контролирания от руските сили град Олешки в Южна Украйна е приключила. Това ще позволи да започнат доставките на хуманитарна помощ за местното население, предаде "Ройтерс".

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Руският омбудсман Яна Лантратова и украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец потвърдиха в отделни изявления с идентичен текст, че разминирането е завършено и конвоят с хуманитарни помощи е готов да потегли към града.

Жителите, които желаят да напуснат Олешки, ще могат да го направят в определен часови диапазон, през който ще бъдат „гарантирани всички мерки за сигурност“. След това ще започне раздаването на пакети с хуманитарна помощ.

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е под руски контрол. Около 2000 души са блокирани в града, след като са останали без достъп до основни хранителни продукти и лекарства. Възможностите им да напуснат района са били ограничени заради поставени мини и атаки с дронове.

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Хуманитарното примирие между Русия и Украйна

Новината за договореното локално хуманитарно примирие между Русия и Украйна беше оповестена на 23 октомври. Споразумението влезе в сила четири дни по-късно, на 27 октомври.

Договореността беше постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
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