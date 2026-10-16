Свят

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 октомври 2026, 10:37
Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле
Източник: iStock/GettyImages

Н ай-тежката криза в отношенията между САЩ и Украйна след миналогодишния сблъсък в Овалния кабинет се задълбочава все повече заради спор за това кой е наредил прекъсването на критично важна украинска военна система, работеща през спътниковата интернет услуга Starlink на Илон Мъск.

Междувременно президентът Володимир Зеленски предупреждава, че ще възобнови атаките срещу руски петролни рафинерии, които според президента Доналд Тръмп влошават високите цени на дизела и бензина преди междинните избори в САЩ.

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно, пише Си Ен Ен (CNN).

Тръмп нападна украинския лидер в интервю за Newsmax в четвъртък. „Не съм голям фен на Зеленски. Те съсипаха тази страна. Намирам Зеленски за по-труден за общуване от Путин“, каза той, обвинявайки очевидно за опустошителните последици от войната държавата, която се защитава от руските завоеватели.

Това не е първият път, когато Зеленски и Украйна попадат под ударите на Тръмп преди избори в САЩ. В телефонен разговор през 2019 г. президентът използва изгледа за военна помощ, за да опита да притисне Зеленски да започне разследване срещу Джо Байдън и синa му Хънтър. Този ход доведе до първия импийчмънт на Тръмп.

Последното забъркване на Украйна в американската политика засилва опасенията във Вашингтон и Европа, че президентът не просто поставя на преден план собствените си политически нужди, но вече предприема поредица от стъпки за активна помощ на Путин.

Последната криза между Вашингтон и Киев започна миналия петък, когато Тръмп обяви сделка за закупуване на дизел от Русия в заобикаляне на санкциите.

През уикенда администрацията на Тръмп предупреди Украйна, че САЩ могат да спрат споделянето на разузнавателна информация за нейните военни операции и да блокират европейските покупки на американско оръжие, ако тя не спре ударите с голям обсег срещу руските рафинерии.

На фона на яростна реакция, включително сред много републиканци, Тръмп обяви примирие между Русия и Украйна, обхващащо енергийните съоръжения, но по-късно даде знак, че не е информирал предварително обърканите воюващи страни за това.

Украйна спази псевдопримирието, само за да може Русия да нанесе опустошителни въздушни и дронови удари срещу нейните енергийни централи, които оставиха 600 000 души без ток. Във вторник Зеленски заяви, че правителството му не е получило обичайното си ранно предупреждение от САЩ, преди руска балистична ракета да удари голяма топлоелектрическа централа в Киев и да повреди жилищна сграда.

Сблъсъкът с Вашингтон остави Украйна изключително разочарована, тъй като се случи на фона на неумолими ракетни атаки срещу цивилни, които не предизвикаха съществено осъждане от страна на САЩ.

Катя Футима, 23-годишна жителка на Киев, заяви пред Джим Шутo от CNN в четвъртък, че ракетните атаки в столицата стават все по-страшни. „Никога не знаеш, във всеки един момент може да удари къщата ти или тази на съседа ти“, каза тя. Запитана защо руските балистични ракети вече пристигат без предупреждение, тя отговори: „Мисля, че е политика… САЩ ни предупреждаваха преди“.

Уязвимостта на цивилните беше потвърдена в четвъртък, когато CNN съобщи, че Украйна е останала без ракети за американската система за противовъздушна отбрана Patriot. По-рано тази година Тръмп публично повдигна изкушаващата възможност да лицензира Украйна да произвежда свои собствени версии на това жизненоважно оръжие. Но тогава той не предприе стъпката, която със сигурност би раздразнила Русия.

Към четвъртък търпението на Зеленски се изчерпа и той обяви възобновяване на атаките срещу руските енергийни съоръжения, което доведе до опашки по бензиностанциите в части от страната, докато той се опитва да засили натиска върху Путин.

„Приключихме“, заяви той в интервю за Financial Times. Зеленски обвини САЩ, че предвиждат още сделки с Путин, възможно и за газ, което според него би било непопулярно в Америка. „Всеки ще иска да попита как може, докато едни хора оцеляват, борят се, умират, вие да правите… бизнес с момчетата с такава агресия“, каза той пред вестника.

Ограниченията намалиха скоростта на украинските дронове

Драмата около системата Starshield на SpaceX, военна версия на услугата Starlink на Мъск, не просто ескалира значително напрежението във Вашингтон и Киев. Тя повдигна нови въпроси относно глобалната роля и влияние на най-богатия човек в света, чиито технологии станаха незаменими в новата ера на водене на война.

Украинските генерали бяха шокирани от ограниченията върху системата Starshield, която е собственост и под контрола не на Мъск, а на правителството на САЩ.

Ограниченията практически намалиха скоростта на украинското военно оборудване, включително дроновете, и съкратиха капацитета на армията да комуникира и да използва бойни самолети и хеликоптери. Тези спънки осигуриха значително военно предимство за руските сили на бойното поле.

Продължава мистерията във Вашингтон относно това какво е довело до забавянето. Мъск заяви в публикация в X в сряда, че „всички ограничения на скоростта или ползването се решават от американската армия и в крайна сметка от президента“. Двама висши американски служители обаче съобщиха пред CNN, че заповедта за ограничаване на Starshield не е дошла от Тръмп. Някои официални лица са все по-убедени, че за това до голяма степен е виновен Мъск.

Ройтерс съобщи в четвъртък вечерта, че заповедта за ограничаване на сателитната система е дошла от Белия дом, позовавайки се на двама американски служители и един западен представител, запознат с въпроса.

Зеленски не се съмнява, че ограниченията са били умишлени. „Това не беше технически проблем“, каза той пред Financial Times. Източник от украинската армия заяви пред вестника, че пълната функционалност на системата вече е възстановена и ограниченията на скоростта са премахнати.

Растат съмненията относно подбудите на Тръмп

Епизодът със Starshield последва скорошни действия и реторика на Тръмп, които обезпокоиха съюзниците, вярващи, че единственият път за край на войната минава през натиск върху Путин, който започна незаконно нахлуване в Украйна през 2022 г. в опит да смаже суверенитета на бившата съветска република.

Американските критици на Тръмп твърдят, че сделката за дизела е просто поредният пример за навика му да угажда на Путин, тъй като тя ще направи твърде малко за сваляне на цените преди междинните избори. Но ако бъде изпълнено в пълна степен, споразумението ще влее милиарди долари в руската икономика след години на международни санкции и най-вероятно ще бъде използвано за укрепване на руската военна машина.

„Тръмп е отчаян да направи каквото и да е, за да подобри позицията си и тази на републиканците, кандидатстващи за Сената на тези междинни избори“, каза демократът от Делакуеър сенатор Крис Кунс пред CNN News Central в сряда.

От стратегическа гледна точка сделката за дизела е особено озадачаваща, тъй като, както CNN съобщи през март, Русия е предоставила на Иран разузнавателна информация за местоположението на американски кораби, самолети и персонал по-рано във войната. Това се случва и в момент, когато Русия е обвинявана в саботажи и тормоз срещу съюзниците на САЩ в НАТО. Ръководителят на MI5, британската служба за вътрешно разузнаване, тази седмица предупреди, че Москва се е превърнала в „агресор номер едно“ и провежда кампания на хибридна война срещу Обединеното кралство и неговите съюзници.

Администрацията заявява, че президентът все още търси възможности за сключване на мир. „Мисля, че всъщност Путин иска да направи сделка повече от Зеленски“, каза Тръмп в понеделник.

Но откакто Тръмп се върна на поста си миналата година, няма признаци Путин да е смекчил позицията си, а именно, че Украйна трябва да предаде критично важна територия в източната част на страната, която кремълските сили дори не са превзели, в замяна на край на войната. Това е сделка, която Зеленски никога не би могъл да направи: тя би осквернила паметта на загиналите във войната в Украйна и би позволила на Русия да създаде плацдарм за бъдещо нахлуване.

Съществува обаче и алтернативно тълкуване на това последно директно прилагане на политиката на Тръмп „Америка на първо място“.

Том Кийтинг, директор на Центъра за финанси и сигурност към Кралския институт на обединените служби в Лондон, каза пред CNN International в четвъртък: „Доналд Тръмп поставя изборната си позиция пред сигурността, безопасността и живота на украинския народ и това не бива да убягва на зрителите и на създателите на политики от двете страни на Атлантика“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Отношения САЩ Украйна Доналд Тръмп Володимир Зеленски Войната в Украйна Starlink Илон Мъск Американска политика Руски петролни рафинерии Геополитика Военна помощ
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