Кога да се подстрижете през ноември 2026 г., за да привлечете пари и късмет

М ного хора избират дата за подстригване не само според графика си, но и според лунния календар. Според народните вярвания фазите на Луната влияят върху растежа на косата, а определени дни се смятат за благоприятни за привличане на финансово благополучие.

Вижте кога да се подстрижете през ноември 2026 г., кои дати са най-добри за освежаване на прическата и кога да насрочите „парично“ подстригване.

Лунни фази през ноември 2026 г.

Преди да изберете дата за подстригване, вземете предвид основните лунни фази. През ноември те се падат на следните дати:

1–8 ноември: намаляваща Луна

9 ноември: Новолуние

10–23 ноември: нарастваща Луна

24 ноември: Пълнолуние

25–30 ноември: намаляваща Луна

Може ли да се подстригвате по време на Новолуние?

В лунния календар Новолунието символизира началото на нов цикъл. Този ден не се смята за идеален за експерименти с външния вид, затова много хора отлагат драстичните промени в стила за друга дата.

Ако следвате тези вярвания, можете да използвате 9 ноември, за да изберете прическа, да намерите вдъхновение и да се консултирате с вашия стилист, а след това да насрочите подстригването за друг ден.

Може ли да се подстригвате по време на Пълнолуние?

Пълнолунието се пада на 24 ноември. В традиционните календари този ден понякога се свързва с засилени емоции и се препоръчва да не се вземат импулсивни решения относно външния вид.

Ако сте мечтали за къса подстрижка или драматична промяна на цвета, вземете решение за крайния резултат предварително, вместо да избирате под влияние на импулс. В същото време няма научни доказателства, че подстригването по време на Пълнолуние само по себе си влошава здравето на косата.

1–8 ноември и 25–30 ноември: Време за поддържане на стила

Намаляващата Луна традиционно се свързва със запазване на резултатите. Затова тези дати си струва да се обмислят, ако искате само да подрежете краищата, да освежите прическата си или да запазите формата ѝ.

Този вариант може да подхожда на онези, които не планират драстични промени и искат да запазят обичайния си вид. Все пак колко време една прическа ще изглежда спретната зависи основно от нейната форма, текстурата на косата и скоростта на растеж, а не от лунната фаза.

10–23 ноември: Период за освежаване на прическата

Нарастващата Луна традиционно се смята за благоприятно време за освежаване на визията. Ако сте планирали да подрежете цъфтящите краища, да промените дължината на косата си или да опитате нова прическа, обмислете периода от 10 до 23 ноември.

Този период е и добро време да посетите вашия стилист преди важни срещи, празници или други събития в края на месеца. Ако искате драматична промяна, обсъдете предварително с фризьора си желания резултат и грижите, които новата ви прическа ще изисква.

Дни за „парично“ подстригване през ноември

В народните вярвания определени дати от лунния календар се свързват символично с финансов късмет, просперитет и нови възможности.

Поради тази причина някои ги наричат дни за „парично“ подстригване.

Тези вярвания гласят, че за да привлечете късмет и пари, трябва да се подстрижете на 6, 13, 19 или 29 ноември.

Важна забележка: Не съществува научно потвърден списък с подобни дати.

Как да изберете дата за подстригване

Искате да промените визията си или да опитате нов стил? Обмислете периода 10–23 ноември, когато Луната нараства.

Планирате само да подрежете краищата? Можете да си запишете час за всеки ден, който ви е удобен, включително по време на намаляващата Луна.

Искате прическата ви да запази формата си по-дълго? Следвайте препоръките на вашия стилист относно дължината, типа коса и честотата на подстригване.

Планирате драстична промяна? Уточнете предварително дължината, формата и рутината за поддръжка с вашия фризьор, за да сте сигурни, че резултатът ще отговори на очакванията ви.