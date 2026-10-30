Доналд Тръмп отмени митингите в Айова и Канзас, залага на 72-часов маратон от виртуални срещи

А мериканският президент Доналд Тръмп отмени предвидените за събота и неделя предизборни митинги в щатите Айова и Канзас и обяви, че ще подкрепи кандидатите на Републиканската партия чрез виртуални срещи, предаде Асошиейтед прес.

От Националния комитет на Републиканската партия (RNC) посочиха, че по този начин посланията на Тръмп ще достигнат до повече избиратели в повече от 20 щата в финалния спринт от кампанията за междинните избори.

President Trump canceled planned weekend campaign stops in Kansas and Iowa, and his allies said he would instead phone in to rallies nationwide after four weeks of travel to boost Republicans' election chances https://t.co/xNfZZg27gZ — Reuters (@Reuters) October 30, 2026

Тръмп се отправи в четвъртък към Южна Каролина за втори път в рамките на месец. Това се тълкува като знак за безпокойството на републиканците относно възможността Дарлин Греъм да се справи със съперничката си от Демократическата партия Ани Андрюс за ключово място в Сената. Избирателите в Южна Каролина не са изпращали представител на Демократическата партия в Сената от близо три десетилетия. Андрюс, която е педиатър по професия, призовава гласоподавателите, търсещи промяна, да „опитат нещо ново за разнообразие“. Това послание намира силен отзвук на фона на разочарованието на американците от икономическото положение на страната им, високите цени на горивата и войната в Иран. Републиканската партия на Тръмп сега е в отбранителна позиция в щати, в които редкo е срещала конкуренция през последните години, отбелязва АП.

Очаква се републиканците да влязат в оспорвани битки също и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска. И двете партии следят внимателно и развитието на предизборната надпревара в Мисисипи.

По план Тръмп трябваше да участва в митинг в Салина, Канзас, в събота (31 октомври), а на следващия ден (1 ноември) да излезе пред поддръжници в Дюбюк, Айова. Националният комитет на Републиканската партия обаче обяви, че Тръмп ще предприеме „72-часов спринт“, провеждайки митингите виртуално, а не на място. Според комитета тази стратегия ще увеличи максимално възможността на Тръмп да разговаря с избиратели от цялата страна.

Планирани са „телемитинги“ за близо 20 щата, като е възможно да бъдат обявени и още подобни събития.