Любопитно

Хелоуин в Белия дом: Тръмп танцува на „Ловци на духове“, Air Force One прелетя над гостите

Президентското семейство посрещна хиляди деца на Южната морава. Ниско прелитащ Air Force One, тематична украса, струнен оркестър и танцови стъпки на Тръмп белязаха годишното празненство за Хелоуин, докато на заден план продължаваха строителни дейности

Стела Христова Стела Христова

30 октомври 2026, 09:41
Хелоуин в Белия дом: Тръмп танцува на „Ловци на духове“, Air Force One прелетя над гостите
Източник: Getty

П релитащ Air Force One, бащи-основатели рамо до рамо с динозаври, както и войници в камуфлаж, смесени с маскирани като яркожълти банани деца.

Това беше поредният Хелоуин в Белия дом.

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха 6000 души на Южната морава в четвъртък за традиционното годишно събитие. Двамата раздаваха възпоменателни шоколадови блокчета в пълен размер на най-малките гости, дошли да събират лакомства, пише New York Post.

Едно от момчетата, маскирано като баща-основател, подаде на президента за подпис исторически документ – вероятно копие на Конституцията или Декларацията за независимост. Тръмп се разписа и върху униформите на двама участници в спортни състезания.

Родителите запечатваха всеки момент с камерите си, правеха се десетки снимки и имаше много прегръдки.

На заден план звучаха зловещи мелодии в изпълнение на струнния оркестър на Военновъздушните сили на САЩ. В същото време строителството на новата бална зала на президента продължаваше, а от металните триони хвърчаха искри.

Източник: Getty

Изведнъж над присъстващите профуча новият Air Force One с характерните си цветове в червено, бяло, синьо и златно. Президентският самолет направи нисък прелет над Южната морава, след което обърна за последен поздрав.

Доналд Тръмп подкани децата да го видят, преди отново да се върне към празненството. Настроението беше весело и непринудено, като в един от моментите той дори направи няколко танцови стъпки под звуците на мелодията от „Ловци на духове“.

Сред гостите бяха служители от администрацията със своите семейства, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. На празника присъстваха също военнослужещи, служители на реда, както и приемни и осиновителни семейства.

За случая Южната морава бе украсена с огромна оранжево светеща пълна луна на балкона, върху която се прожектираха силуети на летящи прилепи. Дворът бе изпълнен с тикви от различни видове.

Източник: Getty

Освен събирането на лакомства, Министерството на финансите раздаде на децата книжки за оцветяване, промотиращи спестовните сметки на Тръмп за деца. Центърът за наука и индустрия осигури комплекти за научни експерименти.

Доналд и Мелания Тръмп раздадоха лакомства на хиляди деца в Белия дом
20 снимки
Доналд Тръмп Мелания
Доналд Тръмп Мелания
Доналд Тръмп Мелания
Доналд Тръмп Мелания

Международната асоциация за пресни продукти предложи ябълки от Мичиган, а Националната асоциация на сладкарската промишленост осигури бонбони за всички присъстващи.

Министерството на земеделието бе подготвило специален кът с гигантска тиква за снимки за спомен от вечерта.

Редактор: Стела Христова
Хелоуин Белият дом Доналд Тръмп Мелания Тръмп Air Force One Южната морава празненство костюми
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой на приятелката му в София

Динозаврите отвъд киното: Четири мита, които науката опровергава

Динозаврите отвъд киното: Четири мита, които науката опровергава

„Изгорели вагони и тела“: Разтърсващият разказ на оцелял от трагедията в Испания

„Изгорели вагони и тела“: Разтърсващият разказ на оцелял от трагедията в Испания

16 килограма чисто злато: Вижте най-големите обеци в света, създадени в Дубай

16 килограма чисто злато: Вижте най-големите обеци в света, създадени в Дубай

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 4 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 4 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 5 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деница Суроджийска

„Поредно дежурство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

Над 60 удара, 30 от тях в главата: Мъж с 19 присъди е обвинен за убийство в Русе

България Преди 6 минути

Жертвата е починала в болница след побой и множество прободни рани

Убийството в Първомай: Делото срещу Ивелин Цветанов ще се гледа по съкратената процедура

Убийството в Първомай: Делото срещу Ивелин Цветанов ще се гледа по съкратената процедура

България Преди 28 минути

Деветима свидетели и трима експерти няма да бъдат разпитани в съдебната зала, след като страните приеха искането на защитата

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

Шишков: Започваме проектирането на 1300 км магистрали и скоростни пътища

България Преди 34 минути

Ще се работи и по 40 ВиК обекта, а сред приоритетите са магистралите „Русе - Маказа“, „Черно море“ и „Рила“, както и скоростният път Монтана - София

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

България Преди 37 минути

​Лидерът на ГЕРБ се срещна с делегация от евродепутати на фона на напрежението и атаките с дронове срещу търговски кораби

.

Лукс във въздуха: Крал Чарлз III показа интериора на частния си самолет

Любопитно Преди 50 минути

Крал Чарлз III разкри редки кадри от луксозния си правителствен самолет по време на 9-дневната си обиколка в Карибите. Въпреки здравословните си проблеми, 77-годишният монарх изненада всички, като се включи в бурни танци на Бахамите

Катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград, ремарке на влекач се откачи и удари камион

Катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград, ремарке на влекач се откачи и удари камион

България Преди 50 минути

Единият шофьор е транспортиран с линейка в болницата във Велинград в тежко състояние

„Баща ми отне живота на майка ми“: Разтърсващата история на Цвети от „Игри на волята“

„Баща ми отне живота на майка ми“: Разтърсващата история на Цвети от „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

Свят Преди 1 час

„Китай е разработил и ще продължи да усъвършенства оръжия за използване срещу спътници в орбита, за да пречи, уврежда и унищожава космическите способности на други държави“, заяви Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA)

Моден феномен: Ирина Шейк привлече всички погледи с авангардна бяла рокля

Моден феномен: Ирина Шейк привлече всички погледи с авангардна бяла рокля

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът привлече всички погледи на бляскавото събитие с авангарден бял тоалет от колекцията на японската марка, съчетаващ футуристичен дизайн и изчистени линии

Еврото поевтиня след двойната новина от ЕЦБ: Лихвите се запазват, Лагард си тръгва

Еврото поевтиня след двойната новина от ЕЦБ: Лихвите се запазват, Лагард си тръгва

Парите ни Преди 1 час

Единната валута губи 0,6% спрямо долара и слиза до 1,1186

.

Необичаен музей в Амстердам постави хората в клетки, докато животните са „на свобода“

Любопитно Преди 1 час

Новият „Арт зоопарк“ обърна традиционната концепция за зоологическа градина, предлагайки мрачно и драматично преживяване

НАП, ГДБОП и „Митници“ влязоха в бензиностанциите: Глоби до 20 000 евро и затваряне за 30 дни

НАП, ГДБОП и „Митници“ влязоха в бензиностанциите: Глоби до 20 000 евро и затваряне за 30 дни

Парите ни Преди 1 час

Неиздадени касови бележки, разлики в касата и проблеми с отчитането на горивата са сред нарушенията в 17 обекта в седем области

Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове

Скандалът с Мбапе, за който всички говорят, но никой в Китай не смее да назове

Свят Преди 1 час

Дни след като Килиан Мбапе се извини за шега с Мао Дзъдун, китайските потребители продължават да гадаят какво точно е казал футболистът. В мрежата те използват кодове и замъглени кадри, за да заобиколят държавната цензура

Цените на млечните продукти: Защо се стигна до застой в преговорите за надценките?

Цените на млечните продукти: Защо се стигна до застой в преговорите за надценките?

Парите ни Преди 1 час

Предложеният меморандум за сътрудничество, целящ да ограничи надценките по веригата на доставки, не е получил подкрепата на търговците

<p>Новата власт в Сърбия ще преговаря с Москва за газа и с Вашингтон за НИС</p>

Сръбската Студентска листа изпраща делегации в Москва и Вашингтон за газовия договор и санкциите срещу НИС

Свят Преди 1 час

Новата власт в Белград ще търси удължаване на договора за доставка на руски природен газ, който изтича на 31 декември, и решение на проблема с американските санкции срещу сръбската петролна компания

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

„Свобода на колела“ по следите на историята и занаятите

Edna.bg

Цвети от „Игри на волята“ за трагедията, белязала детството ѝ: Баща ми отне живота на майка ми

Edna.bg

Убийство след битов скандал между бездомници в Русе

Nova.bg

Акция „Зима”: Започват засилени проверки преди времето да се влоши

Nova.bg