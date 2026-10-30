Хелоуин в Белия дом: Тръмп танцува на „Ловци на духове“, Air Force One прелетя над гостите

П релитащ Air Force One, бащи-основатели рамо до рамо с динозаври, както и войници в камуфлаж, смесени с маскирани като яркожълти банани деца.

Това беше поредният Хелоуин в Белия дом.

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха 6000 души на Южната морава в четвъртък за традиционното годишно събитие. Двамата раздаваха възпоменателни шоколадови блокчета в пълен размер на най-малките гости, дошли да събират лакомства, пише New York Post.

WATCH: Trick-or-treaters at the White House get a surprise from above! Watch as Air Force One flies over the South Lawn as the president and first lady welcome families for Halloween festivities at the nation's most famous address. https://t.co/w5JPt1nH3L — Fox News (@FoxNews) October 29, 2026

Едно от момчетата, маскирано като баща-основател, подаде на президента за подпис исторически документ – вероятно копие на Конституцията или Декларацията за независимост. Тръмп се разписа и върху униформите на двама участници в спортни състезания.

Родителите запечатваха всеки момент с камерите си, правеха се десетки снимки и имаше много прегръдки.

На заден план звучаха зловещи мелодии в изпълнение на струнния оркестър на Военновъздушните сили на САЩ. В същото време строителството на новата бална зала на президента продължаваше, а от металните триони хвърчаха искри.

Източник: Getty

Изведнъж над присъстващите профуча новият Air Force One с характерните си цветове в червено, бяло, синьо и златно. Президентският самолет направи нисък прелет над Южната морава, след което обърна за последен поздрав.

Доналд Тръмп подкани децата да го видят, преди отново да се върне към празненството. Настроението беше весело и непринудено, като в един от моментите той дори направи няколко танцови стъпки под звуците на мелодията от „Ловци на духове“.

Air Force One made multiple passes over the White House on Thursday as President Trump and first lady Melania Trump handed out candy to trick-or-treaters for Halloween. https://t.co/ofOC7VvWgh — CBS News (@CBSNews) October 29, 2026

Сред гостите бяха служители от администрацията със своите семейства, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. На празника присъстваха също военнослужещи, служители на реда, както и приемни и осиновителни семейства.

За случая Южната морава бе украсена с огромна оранжево светеща пълна луна на балкона, върху която се прожектираха силуети на летящи прилепи. Дворът бе изпълнен с тикви от различни видове.

Източник: Getty

Освен събирането на лакомства, Министерството на финансите раздаде на децата книжки за оцветяване, промотиращи спестовните сметки на Тръмп за деца. Центърът за наука и индустрия осигури комплекти за научни експерименти.

Международната асоциация за пресни продукти предложи ябълки от Мичиган, а Националната асоциация на сладкарската промишленост осигури бонбони за всички присъстващи.

Министерството на земеделието бе подготвило специален кът с гигантска тиква за снимки за спомен от вечерта.