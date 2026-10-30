Петролът поскъпва за четвърти пореден месец

Цените на петрола се повишиха в петък и вървят към четвърти пореден месец на растеж. Поводът е атака срещу танкер в Ормузкия проток, която отново показа рисковете за доставките заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, навлязла в осмия си месец, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през декември, които изтичат днес, поскъпнаха с 1,20 долара, или 1,04%, до 116,08 долара за барел. По-активно търгуваните януарски контракти прибавиха 1,39 долара до 112,19 долара за барел. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 1,37 долара, или 1,34%, до 103,37 долара за барел.

Петролът поскъпна след новите атаки в Ормузкия пролив

За целия октомври Брент е на път да приключи с ръст от близо 11%, а WTI – с 14%.

Атаки по морето и по сушата

Танкер, плаващ през Ормузкия проток – ключовия морски път за износа на суров петрол и горива от Персийския залив – беше ударен в петък от взривни устройства, прикрепени от малка лодка. Това съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO). Засега не е известно кой стои зад атаката.

Ден по-рано йеменските бунтовници хуси заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия. Сред тях са най-голямата рафинерия в кралството „Рас Танура“, рафинерията „Рабиг“ и производствено съоръжение в Абкайк, собственост на държавната компания „Сауди Арамко“. Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала крилата ракета, изстреляна от хусите към западната част на страната.

Два източника, запознати със ситуацията, са казали пред Ройтерс, че заради опасенията за сигурността в Близкия изток „Ексон Мобил“ и „Шеврон“ са отменили участието на свои ръководители в най-голямото петролно изложение в Обединените арабски емирства следващата седмица.

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Какво очакват анализаторите

„Продължаващите военни действия около Ормузкия проток на фона на съмненията, че има реален дипломатически изход, задържат цените на петрола високи, тъй като пазарът очаква ескалация на конфликта през следващите седмици“, коментира пред Ройтерс ръководителят на енергийните анализи в MST Marquee Сол Кавоник.

Ръководителят на стратегията за суровини в Saxo Bank Оле Хансен заяви на брифинг в Сингапур, че цените може да станат още по-волатилни през следващите седмици заради парламентарните избори в Израел и междинните избори за Конгрес в САЩ. По думите му високата несигурност затруднява прогнозите, но той очаква петролът да се търгува в по-висок диапазон от 70 до 90 долара за барел дори след края на конфликта, при 60–70 долара преди войната. Причините според него са рискът от нови военни действия и нуждата от попълване на запасите.