„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

У крайна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за в. “Файненшъл таймс”, публикувано снощи, предаде Ройтерс.

“Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред изданието.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно.

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По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва примирието и не зачита думите на американския президент.

А новото напрежение в отношенията между САЩ и Украйна е сред водещите теми в американския и британския печат, който обръща особено внимание на внезапните ограничения върху използването на сателитната комуникационна система "Старлинк" от украинските въоръжени сили и на несигурността около обмена на американска разузнавателна информация с Киев. Ограниченията затрудняват украинските военни операции и противодействието на руските дронове в момент, когато Москва засилва ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Изданията разглеждат противоречивите сигнали от Вашингтон и опасенията на украинския президент Володимир Зеленски, че страната му губи подкрепата на ключов съюзник. На този фон вниманието е насочено и към посещението на Зеленски в Лондон, където британското правителство обеща да ускори военната помощ за Украйна.

Великобритания

Украинските въоръжени сили са загубили част от достъпа си до сателитната комуникационна система "Старлинк" без предварително предупреждение, което е довело до смущения в много бойни операции. Киев използва "Старшийлд" (Starshield) - варианта на системата, предназначен за военни нужди и финансирана от Пентагона, за комуникация на бойното поле и управление на дронове, посочва в. "Дейли телеграф".

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Британският премиер Анди Бърнам се срещна вчера с украинския президент Володимир Зеленски. Британското правителство подготвя допълнителен пакет военна помощ на стойност 45 милиона британски лири (51,75 милиона евро), като боеприпаси за 10 милиона лири (11,5 милиона евро) ще бъдат доставени приоритетно за посрещане на най-неотложните нужди на Украйна през зимата. Помощта включва ускорени доставки на леки многоцелеви ракети, доказали ефективността си срещу руски дронове с реактивни двигатели, допълни британското издание.

Лондон вече е поел ангажимент да предостави над 5000 такива ракети през следващите четири години на стойност 1,6 милиарда британски лири (1,84 милиарда евро). "Подкрепата ни за Украйна е жизненоважна за нашата собствена сигурност и за осигуряването на необходимото оборудване на хората на фронтовата линия, за да могат да се противопоставят на Русия", заяви британският премиер преди срещата.

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Според вестника британската демонстрация на подкрепа идва на фона на разочарованието сред съюзниците от НАТО от решението на Тръмп да облекчи санкциите върху руското дизелово гориво и от призива му за смяна на украинското ръководство. Междувременно Москва продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки обявеното от американския президент енергийно примирие.

Въведеното ограничение, според което терминалите на "Старшийлд" могат да поддържат сателитна връзка само при движение със скорост до около 160 километра в час, е довело до прекъсвания на комуникацията с украински дронове, което затруднява както нанасянето на удари по руски цели, така и прехващането на руски дронове. Според украински военни последиците са особено тежки за операциите на средно разстояние, които разчитат на непрекъсната сателитна комуникация.

Илон Мъск прехвърли отговорността за ограниченията върху скоростта на украинските дронове на американското правителство и президента Доналд Тръмп, пише в друга статия на "Дейли телеграф".

"Системите "Старшийлд" са собственост на американското правителство и се контролират от него. Всички ограничения върху скоростта или използването им се определят от американските въоръжени сили и президента на САЩ", заяви Мъск, цитиран от британското издание.

"Това е сравнимо с ядрен удар срещу нас. Всички операции са спрени. Това ще струва живота на много от нас", заяви украински офицер пред "Политико" и журналистическата мрежа "Аксел Шпрингер Глобал Рипортърс", цитиран от "Дейли телеграф".

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"Дейли телеграф" обръща внимание, че ограниченията може да засегнат и координацията между подразделенията на фронта, разузнавателните операции и евакуацията на ранени военнослужещи. Според украински представители проблемите са възникнали без предварително предупреждение, а някои подразделения са съобщили за прекъсване на връзката дори при скорости значително под официално посочената граница.

Украинският влогър и активист Серхий Стерненко предположи, че "СпейсЕкс" е предприела мерките по искане на администрацията на Тръмп. Към момента обаче няма официално потвърждение, че ограниченията са въведени като средство за политически натиск върху Киев.

САЩ

Вашингтон настоява Украйна да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии, за да може Москва да увеличи доставките на дизелово гориво на световните пазари и да допринесе за понижаването на цените. Според "Ню Йорк таймс" високите цени на горивата представляват политически риск за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

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"Очевидно това действие не може да е случайно и е свързано с настоящата политическа ситуация", коментира украинският военен експерт и съветник на Зеленски по въпросите на военните технологии Серхий Бескрестнов, цитиран от американското издание.

Ограниченията бяха въведени в момент, когато Русия предприе вчера една от най-мащабните си атаки с балистични ракети срещу Украйна. По данни на Зеленски Москва е използвала 39 балистични ракети, а ударите по енергийната инфраструктура са оставили около 600 хиляди души без електричество в Киев. Според данни, анализирани от "Ню Йорк таймс", това е най-големият брой балистични ракети, използвани при една атака от началото на войната.

Украйна се въздържа от удари срещу руски петролни рафинерии по настояване на Тръмп, въпреки че Москва продължава да атакува украински електроцентрали и подстанции, посочва вестникът. Киев се опасява, че при подновяване на ударите Вашингтон може да прекрати предоставянето на разузнавателна информация, необходима за ранното предупреждение за руски ракетни атаки. Европейските съюзници на Украйна трудно биха могли да компенсират напълно евентуалната загуба на американските разузнавателни способности, коментира "Ню Йорк таймс".

Украинският президент заяви, че страната му не е получила предварителни предупреждения за някои от последните руски ракетни удари. Тръмп обаче отрече обменът на разузнавателна информация да е бил прекратен. "Ние им помагаме и споделяме разузнавателна информация", заяви американският президент пред журналисти.

Новите ограничения върху "Старлинк", разработена от компанията "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск, затрудняват украинските атаки с дронове на средно разстояние и прехващането на новото поколение руски дронове с реактивни двигатели, пише в. "Уолстрийт джърнъл". Ограниченията обхващат скоростта, с която могат да се движат оборудваните със сателитни терминали дронове, без да загубят интернет връзка. Това затруднява управлението им, предаването на видео в реално време и поразяването на движещи се цели.

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че свързаността е възстановена при скорости до около 160 километра в час, но призова ограниченията върху военната система да бъдат премахнати изцяло. В отговор Мъск заяви, че ограниченията за "Старшийлд" се определят от Пентагона и в крайна сметка от президента Тръмп, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Неяснотата около причините за ограниченията върху "Старлинк" засилва опасенията, че САЩ може да започнат да ограничават военната и разузнавателната си подкрепа за Украйна, пише в. "Вашингтон пост".

Украинското министерство на отбраната все още проверява дали проблемите със "Старлинк" са резултат от политическо решение или технически ограничения, отбелязва "Вашингтон пост", позовавайки се на свой източник във ведомството.

Междувременно украинските военновъздушни сили уточниха, че макар да не са получили предварителна информация за първоначалните руски ракетни удари, съюзниците впоследствие са предоставили предупреждения за следващите три вълни от атаки. Това поставя под въпрос твърденията за пълно прекратяване на обмена на разузнавателна информация, коментира американското издание.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се правят заключения дали Вашингтон ще продължи да оказва военна помощ на Украйна. "От една страна, има изявления, че помощта продължава да се предоставя, а от друга, се появяват твърдения за различни технически проблеми и прекъсване на информационната връзка", каза Песков, цитиран от "Вашингтон пост".