МААЕ: Служител на Запорожката АЕЦ е загинал при атака с дрон

С лужител на украинската Запорожка АЕЦ в четвъртък е бил убит при атака с дрон, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс.

„МААЕ беше уведомена, че… в резултат на удар с безпилотен летателен апарат е загинал служител на Запорожката АЕЦ. Според наличната информация загиналият е работил като заварчик в централизирания ремонтно-технически цех на електроцентралата“, пише в публикувано в Екс изявление на ядрения надзорен орган на ООН.

МААЕ не оповести подробности за атаката, нито кой стои зад нея.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси отново призова за военна сдържаност в района на атомната централа.