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Тръмп нападна Зеленски: Нарече „позор“ украинските удари по руски рафинерии

Американският президент заяви, че му е по-трудно да работи с украинския лидер, отколкото с Путин, и обвини Киев, че повишава световните цени на петрола

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 07:06
Тръмп нападна Зеленски: Нарече „позор“ украинските удари по руски рафинерии
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече „позор“ подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии и отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, съобщи "Франс прес" (AFP).

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„Смятам, че това е позор. Има много други възможни цели“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия Newsmax, коментирайки възобновяването на украинските атаки срещу руски енергийни обекти.

Американският президент обвини Зеленски, че действията му водят до повишаване на цените на петрола на световните пазари.

„Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин“, каза Тръмп.

Той постави под съмнение и готовността на украинския президент да постигне споразумение за прекратяване на войната.

„Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не съм особен негов привърженик“, заяви американският президент.

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  • Зеленски обяви възобновяване на ударите по руските рафинерии

В четвъртък Зеленски заяви в интервю за британския вестник Financial Times, че Украйна прекратява паузата в ударите по руските петролни рафинерии.

Решението дойде след продължаващите руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Киев посочи, че Москва не спазва обявеното от Тръмп енергийно примирие.

„Блокирането на ударите по рафинериите отпадна. Приключихме“, заяви Зеленски, цитиран от Financial Times.

На 11 октомври Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили за енергийно примирие, което да спре атаките срещу енергийни обекти. Киев обаче заяви, че не е бил предварително информиран за подобно споразумение, а Москва не потвърди, че е приела предложението.

В четвъртък Украйна нанесе удар по петролна рафинерия в Рязанска област в Русия, при който е избухнал пожар, съобщи Асошиейтед прес (AP), позовавайки се на руски официални представители.

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  • Напрежението между Вашингтон и Киев се засилва

Коментарите на Тръмп идват на фона на ново изостряне на отношенията между САЩ и Украйна. Сред спорните въпроси са американските ограничения върху използването на сателитната комуникационна система Starlink от украинските сили, обменът на разузнавателна информация и договореностите за доставки на руски дизел.

Зеленски изрази недоволство от американската политика спрямо Москва и заяви, че Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ за отбраната си. Той също така разкритикува договореностите за руски дизел, като предупреди, че те могат да осигурят допълнителни приходи на Русия.

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Според "Асошиейтед прес" украинският президент заяви, че се чувства предаден от действията на Вашингтон. Междувременно той проведе срещи с европейски лидери в Брюксел, за да обсъди подкрепата за Украйна на фона на опасенията от отслабване на американската помощ.

Тръмп продължава да настоява за прекратяване на войната и критикува украинските удари по руската енергийна инфраструктура. Засега обаче няма потвърдено споразумение между Москва и Киев за взаимно прекратяване на атаките срещу енергийни обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: AFP, БТА/Десислава Иванова    
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