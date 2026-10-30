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Технологии

Flip Black Friday започва днес със селекция от 30000 устройства

Цял месец отстъпки до 200 евро на премиум модели като iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra

30 октомври 2026, 09:00
Flip Black Friday започва днес със селекция от 30000 устройства
Източник: Flip.bg

П латформата за реновирана електроника Flip дава старт на своя Black Friday на 30 октомври в 7:00 ч. За нея от компанията са подготвили специална селекция смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници на водещи брандове с отстъпка до 200 евро. Шопинг събитието е отлична възможност за всички, които искат да сменят устройството си на по-достъпна цена.

Офертите във Flip са с до 40% по-ниски цени от тези на нови модели, а за Black Friday потребителите получават и допълнителни отстъпки.

Сред моделите на фокус в кампанията са iPhone 17 Pro Max на Black Friday цена от 1 049,99 евро, iPhone 17 Pro – от 929,99 евро, и Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Dual SIM – от 649,99 евро. И трите модела са с 256 GB памет и в състояние „Много добро“.

Бързото поскъпване на електронните компоненти, особено на оперативната памет DRAM, която влияе върху производителността и скоростта, и на NAND флаш паметта за съхраняване на снимки, приложения и файлове, оказва натиск върху цените на новите смартфони и променя потребителското поведение. В този контекст купувачите преосмислят решенията си за покупка: някои отлагат смяната на устройства, други избират модели от предишно поколение, а трети се насочват към реновирани предложения. Тази тенденция намира отражение и в прогнозите на международната компания за анализи на телекомуникационния и технологичния пазар FDM CCS Insight. Според данните ѝ от август 2026 г. през тази година продажбите на нови смартфони в света ще намалеят с 12%, докато пазарът на употребявани смартфони, продавани през организирани канали (търговци, оператори и специализирани платформи), ще нарасне с 9%.

Именно такава платформа е и Flip, като освен богата селекция от различни реновирани устройства и достъпни цени компанията поставя акцент и върху качеството на обслужване – отразено в оценка за региона 4,8 от 5, базирана на потребителски отзиви.

„Наблюдаваме промяна в начина, по който потребителите купуват електроника. На фона на натиска върху семейните бюджети клиентите са внимателни с парите си и искат да извлекат максимума от всяка покупка. Реновираната техника им дава точно това – устройства с до 40% по-ниска цена от новите. Като водеща платформа за реновирана електроника в Югоизточна Европа, ние проверяваме всяко устройство, което продаваме във Flip, с 67 теста, възстановяваме го чрез специалисти и предлагаме 24 месеца гаранция. По-ниска цена, същото качество и същата производителност като при ново устройство“, казва Джордж Морояну, основател и главен изпълнителен директор на Flip 

Как да се подготвим за Black Friday във Flip

Black Friday офертите във Flip се изчерпват бързо – при предишни издания някои модели са били изкупени за по-малко от десет минути.

За да подсигурят своя избор, клиентите могат предварително да си създадат профил във Flip.bg, да запазят адреса си за доставка и да добавят избраните устройства в количката. Така, когато открият желаната оферта, покупката отнема само няколко клика.

Какво получаваме, когато избираме Flip

Всяко устройство във Flip преминава през строг процес на проверка, преди да бъде предложено за продажба. Платформата разполага с над 200 квалифицирани сервизни специалисти и всеки продукт се проверява с 67 хардуерни и софтуерни теста за качество. Снимките на продуктите в платформата са реални и са заснети в собственото студио на компанията, позволявайки на клиентите да разгледат конкретния продукт, който купуват.

Купувачите получават 24 месеца гаранция, възможност за безплатно връщане в рамките на 30 дни, бърза доставка и различни опции за плащане, включително на вноски без оскъпяване в зависимост от стойността на избрания продукт и приложимите условия.

Flip предлага и лесен начин за продажба на устройства, които вече не се използват. Така електрониката получава втори живот, което допринася за намаляване на отпадъците и по-ефективно използване на съществуващите ресурси.

Flip Black Friday 2026 започва на 30 октомври в 7:00 ч. и продължава до 10:00 ч. на 29 ноември. Предложенията са валидни до изчерпване на определените за кампанията количества. Повече информация за офертите е достъпна на www.flip.bg.

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