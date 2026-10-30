Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Н а 30 октомври православната църква отбелязва паметта на светите мъченици Зиновий и Зиновия, брат и сестра, пострадали за християнската си вяра по време на гоненията срещу християните при римския император Диоклециан.

Зиновий и Зиновия живели през III век в град Еге, в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия. Родителите им били заможни християни, които ги възпитали в любов към Бога и в истините на християнската вяра. Те обаче починали рано и оставили децата си сираци.

Под грижите на християнски настойници братът и сестрата продължили да следват заветите на родителите си. Използвали наследеното си богатство, за да помагат на бедните и болните. Младостта им преминала в благочестив и добродетелен живот.

Зиновий получил от Бога дарбата да лекува и помагал на много страдащи. Със своите знания, добродетели и благотворителност той станал известен в цяла Киликия. Затова християните в Еге го избрали за свой епископ.

Като духовен пастир Зиновий ревностно изпълнявал задълженията си и наставлявал вярващите както със словото си, така и с личния си пример.

Мъченическата смърт на Зиновий и Зиновия

По време на гоненията срещу християните при император Диоклециан в град Еге пристигнал императорският сановник Лисий. Неговата задача била да принуждава християните да се отрекат от вярата си и да почитат езическите божества.

Мнозина християни били подложени на преследвания и мъчения. Сред тях бил и епископ Зиновий. Лисий го повикал и му поставил ултиматум:

„Аз няма дълго да говоря с тебе. Избирай едно от двете: живот, ако се поклониш на нашите богове, или смърт, ако не се откажеш от твоя Бог!“

Зиновий останал непреклонен и отговорил:

„Животът без Христос е смърт! А телесната смърт за Христос е вечен живот!“

Последвали жестоки мъчения. Когато научила, че брат ѝ страда заради вярата си, Зиновия отишла при него и застанала до него. Тя също била подложена на изтезания.

Заради отказа си да се отрекат от Христос двамата били осъдени на смърт. През 285 г. свещеномъченикът Зиновий и сестра му Зиновия били убити с меч.

Кои празнуват имен ден на 30 октомври

На този ден имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка и Зоран.

Името Зорница означава „утринна звезда“. В славянската митология Зорница е богинята на утрото, която според преданията била дъщеря на бога на слънцето Дажбог.

Заедно със сестра си Вечерница тя охранявала неговия небесен палат. Зорница отваряла вратите му сутрин, за да може баща ѝ да излезе и да освети света, а Вечерница ги затваряла вечер. Според легендата двете сестри били обречени никога да не се срещнат до края на света.

Любопитен факт е, че в славянските представи Зорница и Вечерница били свързвани с планетата Венера, която може да се наблюдава над хоризонта както преди изгрев, така и след залез слънце.