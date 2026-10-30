Балотажът в неделя: Доставката на изборните книжа започна, машините ще имат резервен вариант

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Гласуването в неделя отново ще бъде с машини, но във всяка избирателна секция ще бъдат осигурени и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани в случай на техническа неизправност или отказ на машинното устройство.

В събота ще бъде ден за размисъл, през който предизборната агитация е забранена.

По същия начин ли се гласува на балотаж

Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Ако пред избирателните секции все още има чакащи гласоподаватели, които желаят да упражнят правото си на глас, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.