Балотажът в неделя: Доставката на изборните книжа започна, машините ще имат резервен вариант

З апочна доставянето на изборните книжа и материали за предстоящия балотаж на президентските избори.
Илияна Йотова и Андрей Гюров в решаващ дебат преди балотажа
Гласуването в неделя отново ще бъде с машини, но във всяка избирателна секция ще бъдат осигурени и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани в случай на техническа неизправност или отказ на машинното устройство.
В събота ще бъде ден за размисъл, през който предизборната агитация е забранена.
По същия начин ли се гласува на балотаж
Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Ако пред избирателните секции все още има чакащи гласоподаватели, които желаят да упражнят правото си на глас, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.