Financial Times: САЩ заплашили да спрат оръжейните доставки за Украйна заради атаките срещу руски рафинерии

С АЩ са заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи британският вестник „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс. Публикацията се появи непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви „енергийно примирие“ между Русия и Украйна.

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Според информацията на изданието, европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал силен натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии.

Освен спиране на оръжието, от страна на САЩ са дошли и заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансирането по програмата на НАТО „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL), предназначена за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му на украинската армия.

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„Те звънят в Киев... Звънят на всички в Европа“, заявява служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната, цитиран в материала.

Ройтерс уточнява, че към момента не е успяла самостоятелно да потвърди информацията на британския вестник.