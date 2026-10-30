Два сигнала за завирявания в София след нощните дъждове

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Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

А варийните екипи на Столичната община работят по два сигнала за завирявания в София след падналите през нощта дъждове. Това съобщиха от общината за NOVA.

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Общо осем екипа са в готовност да реагират при необходимост заради валежите. Те следят обстановката и са подготвени да се включат при постъпване на нови сигнали.

Към момента ситуацията в столицата е спокойна. Няма промени в движението на градския транспорт, който се движи по обичайните си маршрути.

От общината продължават да следят метеорологичната обстановка и да реагират при необходимост.