Преследвани от духове: Семейство смени пет къщи за десетилетие, за да избяга от паранормалното

В секи обича добра история за духове, но за някои хора срещите с паранормалното не са измислица, а реалност, която превръща живота им в кошмар. Ново проучване на изследователи разглежда феномен, наречен „Синдром на преследваните хора“ (Haunted People Syndrome), опитвайки се да обясни защо определени семейства се чувстват така, сякаш злокобна сила ги следва навсякъде.

Повод за изследването става краен и дългогодишен случай в САЩ (известен като „Смущенията в Сан Антонио“), при който цяло семейство твърди, че е подложено на непрекъснати паранормални атаки в продължение на повече от десетилетие - независимо колко пъти сменя дома си.

Десет години ужас: Мъж в черно и оранжева мъгла

Историята започва, когато семейството - пенсионирана здравна работничка с псевдоним Нел, съпругът ѝ Род и тяхната пълнолетна дъщеря Джил - изследват изоставена съседна собственост. Седмица по-късно те се сблъскват със загадъчен мъж, облечен изцяло в черно (независимо от жестоката лятна жега в Тексас), който им заявява да се махат от земята му.

Ghostly episodes sit at the crossroads of what our minds believe and our senses perceive. https://t.co/mdeAh7AXwU — IFLScience (@IFLScience) October 28, 2026

От този момент нататък, по думите на семейството, „всички дяволи се отприщват“:

Ежедневни аномалии: В къщата им започват да се появяват призрачни силуети, чуват се гласове, усещат се зловещи допири (дори ухапвания), необясними миризми и предмети, които летят сами.

В къщата им започват да се появяват призрачни силуети, чуват се гласове, усещат се зловещи допири (дори ухапвания), необясними миризми и предмети, които летят сами. Тайнствената мъгла: В една от най-мрачните нощи Нел се събужда от силен трясък и открива стая, изпълнена с мистериозна оранжева мъгла.

В една от най-мрачните нощи Нел се събужда от силен трясък и открива стая, изпълнена с мистериозна оранжева мъгла. Проклятието на преместването: Семейството сменя общо пет жилища за десет години, надявайки се да избягат от присъствието, но твърдят, че феноменът не само не стихва, а става още по-интензивен.

Какво казва науката?

За да разберат какво се случва в съзнанието на тези хора, изследователите подлагат семейството на въпросници за паранормални вярвания, дневници на аномалните преживявания и тестове за детски травми.

Анализът разкрива основните елементи на т.нар. „Синдром на преследваните хора“:

Предразположеност към вярвания: Хората, които изпитват такива аномалии, често имат висока степен на вяра в паранормалното. Това ги кара да тълкуват обикновени, двусмислени житейски събития като зловещи заплахи, вместо като случайнст.

Хората, които изпитват такива аномалии, често имат висока степен на вяра в паранормалното. Това ги кара да тълкуват обикновени, двусмислени житейски събития като зловещи заплахи, вместо като случайнст. Социално зараждане (Социална зараза): Когато няколко членове на едно семейство споделят стреса и страховете си, те взаимно подсилват преживяванията си, убеждавайки се в съществуването на нещо свръхестествено, дори то да няма физическа причина.

Когато няколко членове на едно семейство споделят стреса и страховете си, те взаимно подсилват преживяванията си, убеждавайки се в съществуването на нещо свръхестествено, дори то да няма физическа причина. Ролята на стреса: Високите нива на стрес и тревожност доказано изострят сетивата на човека до крайност, карайки го да вижда сенки или да чува шумове, които мозъкът му интерпретира като духове.

Макар изследователите да отбелязват, че са регистрирали и някои необичайни екологични показатели по време на проучването (които все още се пазят в тайна), те заключават, че синдромът е сложна комбинация от силна вяра, психологическа податливост и стрес, която създава перфектната буря за едно „усещане за обитавана от духове къща“ - без значение къде се намирате.