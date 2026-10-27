Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

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Г раждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София на протест срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков. Организатор на събитието е Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край Телиш.

Събралите се настояват за справедлив съдебен процес и край на „войната по пътищата“.

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„На първо място сме в Европа по убити по пътищата. Единственото нещо, в което България е първа в Европа, това са убийствата по пътищата. Никой не е застрахован“, каза пред протестиращите Попов. Той добави, че този проблем не се решава с лайкове във Фейсбук, а с натиск на политиците и когато хората излязат масово на протест, тогава ще има реални промени.

„Като адвокат вярвам, че законите са призвани да регулират обществените отношения, каза пред събралите се независимият столичен общински съветник Димитър Шалъфов. Санкциите също трябва да отговарят на обществената нетърпимост. Съдебната система трябва да създаде нормите и санкциите, така че да отправи сигнал към тези, които се качват зад волана пияни и дрогирани“, подчерта Шалъфов.

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„Оправданието на един убиец и риторичния въпрос дали си е взел поука от това, че миг невнимание може да доведе до необратими последствия е абсолютно принизяване на това, което въпросният е извършил“, каза инфлуенсърът Даниел Петканов.

В края на протеста гражданите запазиха минута мълчание в памет на всички загинали по пътищата.