Oстър дебат преди балотажа в Бразилия: Лула и Болсонаро си размениха лични нападки

П резидентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и неговият съперник на предстоящия балотаж, десният сенатор Флавио Болсонаро, си размениха остри реплики по време на първия си пряк телевизионен дебат, предаде "Ройтерс".

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Според социологическите проучвания Флавио Болсонаро, син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, има преднина пред Лула преди втория тур на 25 октомври. На първия тур по-рано този месец сенаторът изпревари действащия държавен глава с близо два процентни пункта.

Последните анкети обаче показват, че разликата между двамата кандидати намалява. Лула заяви, че е уверен в шансовете си да стане първият кандидат в съвременната история на Бразилия, който печели президентските избори, след като е завършил на второ място на първия тур.

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Дебатът бързо прерасна в размяна на обвинения в корупция и лични нападки. Форматът позволяваше на кандидатите да се движат свободно по сцената и да разговарят директно помежду си, като намесата на водещия беше ограничена.

Лула постави въпроса за предполагаемите връзки на Болсонаро с банкера Даниел Воркаро, който е в затвора. Сенаторът от своя страна повдигна обвиненията, свързани със сина на президента, и скандала с нередности в пенсионната система.

„Лъжата е силата на семейство Болсонаро“, заяви Лула.

Флавио Болсонаро отвърна с лична нападка, като заяви, че настоящият президент има „много ясен проблем в ДНК-то си“ и е „винаги опетнен от корупция“.

Това беше първият дебат между двамата, след като по-рано те отказаха участие в подобни телевизионни срещи. Втори дебат е насрочен за 23 октомври, непосредствено преди балотажа.

В един от моментите Лула отказа да застане близо до своя опонент, като намекна за предполагаеми връзки на сенатора с паравоенни групировки в Рио де Жанейро. Болсонаро пък иронизира присъдата на Лула за корупция от 2017 г., като заяви, че е добре, че си е оставил портфейла на друго място.

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Обещания за сигурност и икономика

Двамата кандидати повториха основните си предизборни ангажименти, като поставиха акцент върху престъпността, икономиката и разходите за живот.

Флавио Болсонаро обеща да обяви основните престъпни групировки в Бразилия за наркотерористични организации и да осигури над половин милион нови места в затворите. Предложенията му са част от заявената от него политика за по-твърди мерки срещу организираната престъпност.

Лула защити икономическите резултати на своето управление. Той заяви, че икономическият растеж трябва да носи ползи за мнозинството от населението, и посочи, че по време на мандата му минималната работна заплата е нараствала с темпове, надвишаващи инфлацията.

Високите цени на хранителните продукти също бяха сред спорните теми. Те оказват натиск върху подкрепата за президента въпреки забавянето на инфлацията и ниската безработица.

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Спор за отношенията със САЩ

Лула и Болсонаро се обвиниха взаимно, че подкопават националния суверенитет на Бразилия.

Президентът заяви, че представители на семейство Болсонаро са лобирали пред САЩ за налагане на мита върху бразилски стоки и са се надявали икономиката на страната да пострада.

„За народа на Бразилия е очевидно, че семейство Болсонаро обслужва американските интереси“, заяви Лула.

Флавио Болсонаро отхвърли обвиненията и заяви, че при управлението на Лула Бразилия е била „подчинена на глобалисти и терористи“.

Президентските избори в Бразилия се решават на втори тур, след като нито един кандидат не е получил необходимото мнозинство на първия. Балотажът на 25 октомври противопоставя действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва на десния сенатор Флавио Болсонаро, син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро.

Основните теми в кампанията са икономиката, покупателната способност, престъпността и външната политика. Лула защитава социалната си политика и мерките за увеличаване на доходите, докато Болсонаро акцентира върху борбата с организираната престъпност и промяната в управленския курс.

Дебатът се проведе в заключителната фаза на кампанията, когато кандидатите се стремят да привлекат колебаещите се избиратели. Вторият телевизионен сблъсък е насрочен за 23 октомври, два дни преди гласуването.