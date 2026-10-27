България

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

Междувременно КЗП е издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги

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27 октомври 2026, 18:09
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Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори основната кухня в Пловдив, която приготвя готови кулинарни изделия за обектите на голяма търговска верига. Причините са лоша хигиена и липса на проследимост на храните.

При проверката са установени занижени хигиенни условия в помещенията за приготвяне на храната, както и по технологичното оборудване и съдовете. Инспекторите не са открили достатъчно данни за произхода на използваните суровини, проследяването на готовите изделия и пътя им до търговските обекти, включително условията за съхранение и предлагане, суровините и готовата продукция, съобщиха от БАБХ на брифинг.

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Топлите точки, които са получавали продукцията, са в Пазарджик и София. От БАБХ не назоваха търговската верига, като уточниха, че името ѝ ще бъде обявено след приключването на проверките.

Заради лоша хигиена са затворени и две топли точки в други търговски вериги. При проверки на други обекти са открити храни с изтекъл срок на годност, продукти с произход, различен от обявения, както и нарушения при етикетирането. От агенцията съобщиха, че проверките в търговските вериги ще продължат и тази седмица.

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Междувременно Комисията за защита на потребителите (КЗП) е издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги на обща стойност 110 000 евро. Според председателя на комисията Мая Манолова санкциите са за нелоялни и заблуждаващи търговски практики.

Глобите са в максималния допустим по закон размер и се налагат за установени нарушения като разлика в цените на етикета и в маркираното на касата на един и същ продукт; обявени промоции на стоки, които се изчерпват буквално в първия ден и хората търсят стоките с намалени цени, но не ги намират; етикетите с цвят, отговарящ на цвета на промоция, но на касата хората плащат редовна цена, защото са се подлъгали по цвета на етикета и др. Това са  заблуждаващи хората практики, за които, по закон, се налагат санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро в зависимост от нарушението, уточни председателят на КЗП.

В четири от големите търговски вериги инспекторите на комисията са установили и други  нелоялни търговски практики - спрямо доставчиците на търговските вериги. На тях им се налагат условия като например да ползват определени касетки за плодове и зеленчуци, за които да внасят депозит на годишна база в размер на 3,50 евро. В същото време еднократното ползване на една касетка се таксува по 1,20 евро наем на касетка. На ежедневна база, при всяко внасяне на зеленчуци и плодове в търговската верига от страна на доставчика, касетката за един месец излиза на доставчика 36 евро – 30 дни по 1,20 евро на касетка, обясни Манолова практиката.

Практиката с касетките не позволяват да се обяви по подходящ начин произходът на стоката и собствената марка, което е сериозно нарушение на Закона за защита на конкуренцията и се наказва със санкция до 10 % от оборота на търговската верига за предходната календарна година, уточни Манолова. Тези разходи натоварват и крайния потребител, и производителя. Стига се и до заблуждаващо етикетиране. Веригите нямат време да сменят етикетите на самите касетки и така в касетката с етикет чушки има картофи например, което ние установихме в една голяма търговска верига днес, добави председателят на КЗП.

Манолова обяви, че КЗП прави и проверки на търговци, продаващи хранителни добавки, гъби, билки и други продукти, на чиито етикети е написано, че лекуват и предотвратяват заболявания. При доказване на тези нарушения, санкциите възлизат на до 4 % от оборота на търговеца, според промяната на закона от края на месец септември тази година, добави Манолова.

Редактор: Николай Киров
БАБХ безопасност на храните КЗП
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БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

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