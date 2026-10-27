Свят

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

27 октомври 2026, 17:10
Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права
Източник: БТА

М еждународната организация на информационните агенции МАЙНДС Интернешънъл (MINDS International) категорично се противопостави на променените търговски условия на технологичната компания „Мета“ (Meta), тъй като създават риск компанията да получи широки права върху журналистическо съдържание без изрично съгласие, необходимите лицензи и справедливо заплащане. Това се посочва в разпространено днес изявление на организацията, която настоява новите условия да бъдат оттеглени или основно преработени.

Новинарските агенции и медийните организации влагат значителни ресурси в събирането, проверката и създаването на достоверни новини, се посочва в изявлението. Тяхното съдържание е защитена интелектуална собственост, а не безплатен материал, който технологичните компании могат да използват за търговска печалба, подчертава МАЙНДС.

Според организацията използването на журналистическо съдържание от технологичните платформи без изрично разрешение и справедливо възнаграждение подкопава авторското право, застрашава икономическата устойчивост на независимата журналистика и отслабва медийния плурализъм.

МАЙНДС определя като неприемливо голяма технологична компания да използва пазарната си мощ, за да изисква права върху съдържание, което нито е създала, нито е заплатила. Новинарските агенции не бива да бъдат принуждавани да се отказват от интелектуалната си собственост само за да запазят достъпа си до платформи, превърнали се във важни канали за достигане до аудиторията, се казва още в изявлението.

„На никоя платформа не бива да се позволява да налага условия, които подкопават авторското право и икономическите основи на независимата журналистика. Правителствата и регулаторните органи по света трябва да предприемат незабавни действия за защита на правата на медийните организации“, заявиха изпълнителният директор на МАЙНДС Волфганг Недомански и председателката на Управителния съвет на организацията Тина Мари Флем.

МАЙНДС Интернешънъл (MINDS International – Media Innovation Network) е международно сдружение на 26 новинарски агенции от цял свят, създадено през 2004 г. с цел сътрудничество и разработване на иновативни решения в областта на дигиталните информационни услуги. Българската телеграфна агенция (БТА) е член на организацията от април 2022 г., наред с водещи световни агенции като Ройтерс, Франс Прес и Асошиейтед Прес.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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