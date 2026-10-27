Кюстендилският съд решава за екстрадицията на "прокурорския син" в Гърция

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Съдът в Кюстендил продължава делото за екстрадицията на Васил Михайлов в Гърция.

Той е издирван за шест тежки престъпления, включително въоръжен грабеж и участие в организирана престъпна група.

Две висящи дела в България усложняват процедурата; окончателно решение за екстрадицията няма.

Гърция чака „прокурорския син“ за шест престъпления, но делото за предаването му се отлага

Окръжният съд в Кюстендил ще проведе днес поредно заседание по делото за екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като "прокурорския син“.

Процесът беше отложен на предишното заседание на 22 октомври, тъй като гръцките власти все още не бяха изпратили поисканите от българския съд уточнения относно възможността за временното му предаване за изслушване.

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Срещу Михайлов има издадена Европейска заповед за арест във връзка с разследване в Гърция за шест тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор.

Процедурата се усложнява допълнително от факта, че срещу Васил Михайлов има и две висящи наказателни производства на родна земя. Днес се очаква магистратите да преценят как да продължи процесът, но все още няма гаранция, че ще се стигне до окончателно решение за предаването му на гръцките правосъдни органи.