Свят

Кюстендилският съд решава за екстрадицията на "прокурорския син" в Гърция

Окръжният съд в Кюстендил провежда ново заседание по делото за предаването на известния като „прокурорския син“. Гръцките власти го разследват за шест тежки престъпления

27 октомври 2026, 09:44
До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София
Зеленски нарече масираната руска атака тази нощ

Зеленски нарече масираната руска атака тази нощ "сериозна ескалация"
Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел
Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие
Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки
След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро
Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София
Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?
  • Съдът в Кюстендил продължава делото за екстрадицията на Васил Михайлов в Гърция.
  • Той е издирван за шест тежки престъпления, включително въоръжен грабеж и участие в организирана престъпна група.
  • Две висящи дела в България усложняват процедурата; окончателно решение за екстрадицията няма.

Гърция чака „прокурорския син“ за шест престъпления, но делото за предаването му се отлага

Окръжният съд в Кюстендил ще проведе днес поредно заседание по делото за екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като "прокурорския син“.

Процесът беше отложен на предишното заседание на 22 октомври, тъй като гръцките власти все още не бяха изпратили поисканите от българския съд уточнения относно възможността за временното му предаване за изслушване.

Може ли Васил Михайлов да бъде екстрадиран в Гърция? Говори адвокатът му

Срещу Михайлов има издадена Европейска заповед за арест във връзка с разследване в Гърция за шест тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор.

Процедурата се усложнява допълнително от факта, че срещу Васил Михайлов има и две висящи наказателни производства на родна земя. Днес се очаква магистратите да преценят как да продължи процесът, но все още няма гаранция, че ще се стигне до окончателно решение за предаването му на гръцките правосъдни органи.

Васил Михайлов е задържан в столичния квартал "Свобода"
19 снимки
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Васил Михайлов
Източник: Агенция "Фокус"    
Васил Михайлов екстрадиция Гърция съд Кюстендил прокурорски син Европейска заповед за арест организирана престъпна група въоръжен грабеж висящи дела правосъдие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 26 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Свят Преди 37 минути

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената на САЩ за приемане на постоянно лятно часово време, определяйки два пъти годишната смяна на стрелките като „нелепа“ и настоявайки, че американците искат повече дневна светлина във вечерните часове

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Снимката е илюстративна

Кога пускат парното в София?

България Преди 2 часа

Какви са условията за начало на отоплителния сезон през 2026 г.

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Уолтър Кьониг

Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

Свят Преди 2 часа

Звездата от емблематичната научнофантастична поредица си отиде на 90-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Любляна, Словения

БезГранично: Между Алпите и Адриатика - всичко, което трябва да знаете за живота в Словения

БезГранично Преди 2 часа

Алпийски силуети, речни долини в цвят тюркоаз и спокойствие, което в началото почти плаши. Словения често остава в сянката на по-големите си европейски съседи, но за хората, търсещи подреден, сигурен и хармоничен живот, тя се превръща в пресечна точка между северната организираност и южната топлота

Пробив в онкологията: Нова надежда за болните от рак на панкреаса с революционно лекарство

Пробив в онкологията: Нова надежда за болните от рак на панкреаса с революционно лекарство

Свят Преди 2 часа

Революционна терапия дава надежда на пациенти с напреднал рак на панкреаса. Ново одобрено лекарство удвоява преживяемостта в сравнение със стандартната химиотерапия при едно от най-смъртоносните онкологични заболявания

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg