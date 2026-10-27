Любопитно

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 16:27
Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите
Източник: Thinkstock/Guliver

А строноми регистрираха безпрецедентна космическа експлозия, продължила 27 дни, което поставя под въпрос настоящите научни модели за смъртта на масивни звезди. Това откритие разкрива значителни пропуски в разбирането ни за най-мощните събития във Вселената и насочва бъдещите изследвания в нова посока.

Гама-лъчевите взривове (GRB) са известни като най-мощните експлозии във Вселената, освобождаващи за секунди повече енергия, отколкото нашето Слънце ще произведе през целия си живот. Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка.

Безпрецедентно явление в дълбокия космос

Изследователи от Университета в Бирмингам са открили гама-лъчев взрив, обозначен като GRB 220706A, който е останал активен в продължение на 27 дни. Според информация, цитирана от The Independent, това е с 20 дни по-дълго от всеки друг регистриран досега гама-лъчев взрив. Централният източник на енергия при тези събития обикновено се изчерпва бързо, но рядък тип ултра-дълги GRB могат да продължат да произвеждат високоенергийни изригвания за по-дълго време.

„Фактът, че наблюдаваме изригвания около 27 дни след началото на взрива, ни казва, че има продължаващ активен процес, а това е безпрецедентно сред познатата ни популация. Предишният рекорд за забавени изригвания беше около шест дни след първоначалния взрив“, заяви Бенджамин Гомперц от Училището по физика и астрономия към Университета в Бирмингам пред Space.com. 

В търсене на обяснение

Една от възможностите, които учените разглеждат, е, че участващата звезда е била много по-голяма от всяка друга, наблюдавана досега при подобни събития. Д-р Гомперц теоретизира, че за GRB 220706A може да е била необходима звезда от типа „син свръхгигант“, чийто радиус е 1000 пъти по-голям от този на Слънцето. Това би обяснило продължителния характер на експлозията.

„Не знаем какъв е централният двигател, задвижващ този изблик, и точно това го прави толкова завладяващо събитие. Фактът, че виждаме свръхнова, ни казва, че звезда се е сринала, което е стандартният източник на енергия за GRB, но това не обяснява веднага изключително късните изригвания или необичайно ярката свръхнова. Можем да го интерпретираме до известна степен чрез предишни събития“, добавя д-р Гомперц.

Бъдещи наблюдения и нови инструменти

Изследователите се надяват, че бъдещите наблюдения на ултра-дълги гама-лъчеви взривове ще помогнат за по-доброто разбиране на тези космически феномени. Ключов инструмент в тези усилия може да бъде сондата Einstein Probe, изстреляна през 2024 г. Този рентгенов космически телескоп е способен да проследява събития, които преди това са били невъзможни за наблюдение, и може да даде отговори на загадката зад GRB 220706A.

Последните открития бяха публикувани в проучване, озаглавено „An off-nuclear tidal disruption event discovered at late times: the case of TDE 2023mfm“, както се посочва в доклада. Това откритие подчертава колко много все още предстои да научим за най-екстремните процеси във Вселената.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
космическа експлозия гама-лъчеви взривове GRB 220706A астрономия смърт на звезда ултра-дълъг GRB син свръхгигант черна дупка Вселена Einstein Probe
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 20 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 21 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 20 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

България Преди 1 час

Предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 1 час

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 2 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

България Преди 2 часа

Съдът реши да отложи екстрадицията до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл прави нов кариерен завой, след като бе обявена за водеща на кулинарното шоу Junior MasterChef Australia за сезона през 2027 г., чиито снимки предстои да започнат в Мелбърн, съобщава агенция Ройтерс

<p>Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов</p>

Разпитват Василев и Рашков за Кирил Петков и Борисов

България Преди 2 часа

Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов

Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение

Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение

Свят Преди 2 часа

Констатациите, базирани на проучване сред почти 7200 капитани и помощник-пилоти, проведено от Европейската асоциация на пилотите (ECA), включват съобщения от пилоти за недостатъчна почивка, натиск за удължаване на работното време и страхове от санкции, ако обявят, че са негодни за полет

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Свят Преди 2 часа

Кейти Захария проговори след светкавичното си уволнение от Белия дом след едва 5 дни на поста. Краткият ѝ престой се превърна в урок за децата ѝ, а Доналд Тръмп я изпрати с думите: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

България Преди 2 часа

Операцията е по линия борба с наркоразпростанинето

Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

След като разби боксофиса през лятото, грандиозната епика на Нолан разкри кои от звездите си ще бори за най-престижните филмови отличия

Париж

Властите в Париж искали да блокират TikTok, Instagram и X срещу безредиците

Свят Преди 2 часа

Кулминацията на тези усилия е било писмо от министър-председателя Себастиан Льокорню, в което той директно е поискал от френските телекомуникационни оператори да бъдат в готовност да блокират достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X

,

Израел пред съдбоносни избори: Нетаняху или Айзенкот

Свят Преди 3 часа

Израел е изправен пред фундаментален избор за посоката на бъдещото си развитие, а страната се намира в тежка криза

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

България Преди 3 часа

Според върховните съдии Николов не е нарушил правилата

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Свят Преди 3 часа

Седмината бяха определени за „изключително опасни“

,

Големият еко провал: Учени разкриха, че хартиените са по-опасни от пластмасовите сламки

Любопитно Преди 3 часа

Разрушително изследване показва, че екологичните алтернативи бълват шест пъти повече канцерогени и почти никога не се рециклират

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Свят Преди 3 часа

Някогашният символ на американския разкош, превозвал световни лидери и холивудски звезди, ще бъде потопен край бреговете на Флорида. Корабът, който е по-голям от „Титаник“, ще се превърне в уникална атракция за водолази и морски обитатели

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

Нова любов и ново начало: Натали Портман проговори след раждането на третото си дете

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

България спечели световна титла по борба

Nova.bg