Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

П олицейски патрул задържа млад мъж, нанесъл побой на жена си в центъра на София, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Фоторепортер на БТА засне случващото се в градина "Централна баня" в близост до Регионалния исторически музей – София.

От столичната полиция казаха, че патрул на Специализирани полицейски сили към СДВР, патрулиращ в района, е забелязал мъж, който нанася побой на жена си.

Източник: БТА

Полицаите са се намесили и са неутрализирали мъжа, който не е искал да представи документ за самоличност и оказал яростна съпротива на униформените.

Mъж преби жена насред София

След това мъжът е отведен в районното управление. Той е 19-годишен, криминално проявен. Арестуван е за 24 часа.