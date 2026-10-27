Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

В ърховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей настоя за изпълнение на условията, поставени от Техеран, за прекратяване на войната и на състоянието, което той определи като „нито война, нито мир“. Сред основните искания на Ислямската република са премахването на американската военноморска блокада на иранските пристанища и отмяната на санкциите на САЩ върху износа на ирански петрол.

Позицията на Хаменей беше обявена на 27 октомври след срещата му със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи, съобщиха от канцеларията на аятолаха.

Разговорът се проведе ден след като Резаи беше домакин на високопоставени представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, обединени в отбранителния Пакт от Мека. Те пристигнаха в Техеран за консултации относно регионалната сигурност и възможностите за предотвратяване на нова военна ескалация.

Според официалното съобщение Хаменей е подчертал необходимостта да бъдат защитени правата и интересите на иранския народ и на така наречения „фронт на съпротивата“, като бъдат изпълнени условията, определени от иранските власти за прекратяване на войната.

Върховният лидер определи „безпомощността на врага“ като „един от плодовете на националната съпротива“.

САЩ настояват за ограничения върху ядрената програма на Иран. Позициите на Вашингтон и Техеран продължават да се разминават по основните условия за прекратяване на конфликта.

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Иран настоява за прекратяване на американската военноморска блокада на пристанищата си и за премахване на санкциите върху износа на петрол.

От своя страна американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви преди три седмици, че Иран трябва да намали обогатяването на уран, за да бъде сложен край на войната.

Ядрената програма остава един от основните спорни въпроси в отношенията между двете държави.

Иран отхвърля опасенията на западните страни, че ядрените му дейности имат военен характер, и настоява, че програмата му преследва мирни цели.

Ирански представител заяви пред „Ройтерс“, че ядрената програма няма да бъде обсъждана на срещата с държавите от Пакта от Мека на 26 октомври.

Според него Техеран няма да разглежда този въпрос, докато не бъдат изпълнени иранските условия за прекратяване на войната.

Хаменей настоява Иран да запази контрола върху Ормузкия проток

По време на срещата с Мохсен Резаи върховният лидер е поставил специален акцент върху сигурността в Персийския залив и стратегическото значение на Ормузкия проток.

Според съобщението от неговата канцелария сред обсъжданите въпроси са били „запазването на националната и регионалната сигурност чрез управление на Ормузкия проток“ и укрепването на двустранните отношения със съседните държави въз основа на устойчиви взаимни интереси.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни суровини и има ключово значение за износа на петрол от държавите в Персийския залив.

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Контролът върху корабоплаването през него е сред основните стратегически въпроси в конфликта между Иран и Съединените щати.

Хаменей е определил Върховния съвет за национална сигурност и неговия секретариат като основен център за координация и управление на държавните дела.

Той е подчертал взаимната зависимост между културата, политиката, икономиката и сигурността, като е настоял решенията в тези области да бъдат съгласувани.

Според иранския лидер държавните институции трябва да действат въз основа на ясна пътна карта, която обхваща всички етапи на предвидените мерки – от началото до окончателното им изпълнение.

Хаменей е призовал също за укрепване на националното единство и за изграждане на взаимно доверие между гражданите и държавните институции.

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан търсят изход от регионалната криза

Срещата между Хаменей и Резаи последва важна дипломатическа инициатива на три държави, които се стремят да ограничат разрастването на конфликта в Близкия изток.

На 26 октомври в Техеран пристигнаха директорът на турското разузнаване Ибрахим Калън, министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман и началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир.

Тримата проведоха разговори с иранското ръководство относно регионалната сигурност и възможностите за дипломатическо уреждане на конфликта.

Това бяха първите контакти на толкова високо равнище между Иран и трите държави от Пакта от Мека, откакто войната, започнала с американски и израелски удари срещу Иран, обхвана и Саудитска Арабия и йеменските хути.

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Новата дипломатическа инициатива идва на фона на засиленото напрежение в региона и опасенията от подновяване на мащабните бойни действия.

Според информация на „Ройтерс“ саудитската страна е определила посещението като опит за отваряне на канали за преговори, които да предотвратят нова военна ескалация.

По време на срещата с Хаменей Мохсен Резаи е представил доклад за ситуацията в Иран и за предприеманите от властите действия.

Сред основните направления той е посочил стратегическата политика на Ислямската република за изграждане на регионални механизми за сигурност и сътрудничество, основани на участието на самите държави от региона.

Въпреки засилената дипломатическа активност иранската позиция остава обвързана с изпълнението на предварително поставените условия, докато Съединените щати продължават да настояват за ограничения върху ядрената програма на Техеран.