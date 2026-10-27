Родителите, загубили сина си: Чакахме близо 2 часа в „Пирогов“

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„Закарахме го в Спешното в Етрополе. Веднага докторите взеха мерки, направиха му оглед на мястото, където беше паднало. Нямаше притеснения за счупване, промиха го. Пратиха ни в „Пирогов“, за да бъдат и те, и ние спокойни, че няма нищо счупено“, разказва Лазарина Генчева, майката на починалото на 24 октомври в „Пирогов“ 10-годишно дете, предава NOVA.

По думите на семейството първоначално медиците в Етрополе не установили основания за сериозно притеснение. Въпреки това насочили момчето към столичната спешна болница и предварително уведомяват колегите си, че предстои да бъде транспортирано дете след инцидент.

Детето пристигнало в „Пирогов“ в 12:53 часа. Според родителите му към този момент то е боло контактно и в стабилно състояние. Те обаче твърдят, че вместо да бъде прегледан незабавно, се наложило да чака с часове.

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„Нямаше доктор, който да ни поеме. Пред 204-ти кабинет чакахме два часа. Много хора имаше пред нас, а само ние бяхме с носилка по спешност. Чукаме на доктора, а той казва: „Нищо не мога да направя, чакате си реда“, разказва Лазарина.

Бащата на момчето Евгени Николов твърди, че се е принудил сам да помоли останалите пациенти да им отстъпят ред. „Отидох и ги питах: „Може ли да минем преди вас?“. Всички се възмутиха защо не е вкарано детето“, спомня си той.

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Според майката дори след продължителното чакане имало неяснота къде точно трябва да бъде прегледан синът ѝ. „Впоследствие не можаха да се разберат къде да вкарат детето ми. През това това беше получило кръвоизлив в стомаха“, твърди Лазарина Генчева.

След преглед в Травматологията момчето е насочено към шокова зала, а оттам - към операционната. Родителите разказват, че не знаят каква точно интервенция е била предприета и какво се е случило по време на нея. „Не знаем. Никой нищо не ни казва до ден-днешен. Даже се съмняваме, че е опериран“, споделят двамата.

Докато е в операционната, семейството получава обаждане, което преобръща живота му. „Казаха ми: „Случи се нещо лошо“. Попитах доктора: „Как е детето, живо ли е?“. Отговори ми: „За съжаление, почина“, разказва майката.

Впоследствие родителите научават, че детето е имало тежка кръвозагуба и разкъсана артерия. Те поставят въпроса дали в операционната е присъствал съдов хирург и смятат, че липсата на такъв специалист е възможен пропуск при лечението.

От „Пирогов“ не предоставиха коментар по случая днес. Ден по-рано от лечебното заведение заявиха, че медицинските екипи са направили всичко възможно за спасяването на детето. Междувременно Министерството на здравеопазването извършва проверка на обстоятелствата около смъртта на 10-годишното дете. Паралелно се води и разследване.

Родителите очакват резултатите от назначената аутопсия, които трябва да помогнат за изясняване на причините за фаталния изход. Те настояват да разберат дали на сина им е била оказана навременна и адекватна медицинска помощ и какво точно се е случило в последните часове от живота му.

Припомняме, че десетгодишното дете било заедно с баща си в Етрополе, когато паднало по гръб от трактор. То веднага е откарано в местното спешно отделение, където лекарите извършили първоначален преглед и обработили нараняванията му.