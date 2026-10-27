Свят

Как функционира израелската избирателна система?

Израелците гласуват за партийни листи, а за мнозинство в 120-местния Кнесет са необходими поне 61 депутати. Избирателният праг от 3,25% и преговорите между партиите могат да се окажат решаващи за съставянето на правителство

27 октомври 2026, 12:57
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П арламентарните избори, които се състоят днес в Израел, са от решаващо значение, тъй като те ще определят дали министър-председателят Бенямин Нетаняху ще остане на власт в страната, която от три години е в състояние на война.

Ето как в общи линии функционира израелската избирателна система.

Източник: БТА
  • Един-единствен избирателен район

Органът на законодателната власт в Израел е еднокамарен и се нарича Кнесет. В него заседават 120 депутати, избирани за четиригодишен мандат. Според законодателството изборите са "всеобщи, национални, преки, равноправни, тайни и пропорционални".

Парламентът може да бъде разпуснат предсрочно чрез гласуване с обикновено мнозинство, което се случва често в Израел. При извънредни обстоятелства Кнесетът може да удължи мандата си над четири години, ако се събере мнозинство от 80 депутати.

Страната представлява един-единствен избирателен район с близо 7,3 милиона души с право на глас, които могат да гласуват в приблизително 12 000 избирателни секции.

На миналите парламентарни избори през ноември 2022 г. избирателната активност беше 70,6%.

Избирателите гласуват директно за депутатите чрез избирателни листи, изготвяни от всяка партия.

Изборната система е изцяло пропорционална – броят на местата в парламента се разпределя в зависимост от процента гласове, която всяка партийна листа е получила.

  • Избирателен праг и разпределяне на местата в парламента

За да влязат в Кнесета кандидатите в партийните листи, тези листи трябва да получат 3,25% от гласовете. Този резултат им осигурява автоматично четири места.

Способността на малките партии да преминат този праг може да окаже значително влияние върху баланса между различните партийни блокове. Ако листите не успеят да достигнат прага от 3,25%, това представлява съществена загуба на гласове от гледната точна на големите партии от същото политическо течение.

Ето защо от няколко дни Нетаняху упражнява натиск върху малките десни партии да се оттеглят, като ги обвинява, че отнемат гласове, от които неговата коалиция има нужда.

Тъй като пропорционалната система невинаги позволява да бъдат разпределени точен брой места, отговарящи на процента на получените гласове, съществува сложна система за преразпределяне на свободните места, функционираща въз основа на математическата формула "Бадер-Офер".

Този метод осигурява най-много места на партиите, получили средностатистически най-много гласове за място, което обикновено благоприятства големите политически формации.

Този начин на преразпределение изигра решаваща роля на миналите избори, като по този начин бяха преразпределени близо 300 000 гласове, съответстващи на общо 6% от всички подадени бюлетини.

Въпреки почти идентичния брой гласове, които двата политически лагера получиха тогава, благодарение на този метод на преразпределение коалицията на Бенямин Нетаняху в крайна сметка се сдоби с удобно мнозинство от 64 места.

Източник: БТА
  • Избирателна мозайка

Избирателите в Израел са разпръснати между множество партии. Избирателната комисия на страната регистрира общо 38 политически формации за днешните избори, като две от тях вече обявиха, че се оттеглят. Така броят на регистрираните партии е по-голям от този през 2022 г., когато 29 партийни листи участваха в изборната надпревара.

Наред с исторически движения като дясното "Ликуд" и лявата Партия на труда в изборите участват партийни листи, представляващи ултраортодоксалните евреи, гражданите с произход от бившето съветско пространство, движението на религиозния ционизъм, както и гражданите с арабски произход или от малцинството на друзите.

Източник: БТА
  • Съставянето на правителството е деликатна задача

Наличието на голям брой политически партии прави практически невъзможно спечелването на абсолютното мнозинство от 61 места, необходимо за съставянето на правителство. След като всички избирателни бюлетини са преброени, започват консултациите за сформирането на коалиция.

Въз основа на препоръките, получени от партиите, израелският президент Ицхак Херцог има задачата да определи лидера на партийната листа, който ще сформира парламентарната коалиция.

През 2021 г., след като за по-малко от две години в страната четири пъти бяха свикани избори, Нетаняху не успя да състави правителство, а на премиерския пост застана Нафтали Бенет, който оглави разнородна коалиция, въпреки че собствената му партия спечели само шест места в парламента.

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Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Изборният ден в Израел в снимки
Източник: БТА    
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