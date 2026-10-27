Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

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Д окато световната дипломация отчита поредния неочакван пробив, за хората в разрушения южноукраински град Олешки политиката е въпрос на чисто физическо оцеляване. От 04:00 часа тази сутрин (27 октомври) в окупирания от руските сили град официално влезе в сила местно примирие, договорено с прякото съдействие на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, Ватикана и хуманитарните комисари на Украйна и Русия.

За първи път от началото на пълномащабната окупация през 2022 г. оръжията около фронтовия град, разположен срещу Херсон на източния бряг на Днепър, замлъкнаха. Целта е бързо разчистване на мините по пътищата и осигуряване на хуманитарен коридор.

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За останалите вътре около 2000 цивилни - сред които над 50 деца - това примирие не е просто дипломатически жест. То е единствената граница между живота и бавната смърт.

Адът на източния бряг: Когато тревата стане храна

Реалността в Олешки отдавна е надхвърлила границите на онова, което съвременният свят може да си представи. Градът е превърнат в руини, напълно отрязан от света, без ток, течаща вода, лекарства и регулярен достъп до храна.

Очевидци и местни жители потвърждават пред Sky News смразяващи кръвта подробности за ежедневието си: поради липсата на каквито и да е провизии, хората са принудени да варят трева, за да имат какво да сложат в стомаха си.

„Ситуацията е катастрофална. Сградите са овъглени, улиците са покрити с разрушения и мини, а хората просто бавно гаснат“, разказват доброволци.

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Украинската армия прави отчайващи опити да помага на блокираните цивилни. Военните използват дронове, които под прикритието на нощта пускат от въздуха пакети с храна, отбрани медикаменти и дори играчки за децата. Наскоро украински войници дори започнаха да използват специализирани клетки, закачени за тежки дронове, за да евакуират домашните любимци на хората – единствените останали спътници на изоставените жители.

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Две жени, два велосипеда и 7 дни през ада

Опитът за бягство от Олешки досега беше равен на самоубийство. Историята на две местни жени - Вера Сахно и Олена Маришева - показва на какво са готови хората, за да се измъкнат от капана.

Дегизирани като търговци, двете жени успели да напуснат града на велосипеди, промъквайки се край руските постове. Тяхното бягство продължава цели седем дни, преминавайки през окупираните територии, Русия и Беларус, преди най-накрая отново да стъпят на украинска земя.

„Олешки е място, от което почти никой не се връща. Големият късмет е да останеш жив“, споделят те, след като пресичат границата.

„Последен шанс“: Призивите за пълна евакуация

Ксения Архипова, известна сред местните като „Ангелът на Олешки“ заради организирането на тайни евакуационни маршрути, отправи спешен и мрачен призив към всички, които все още са в капана на града.

Според нея настоящото примирие и хуманитарните коридори, организирани с международна подкрепа, са последният шанс за хората да напуснат живи, преди да е настъпила суровата зима и боевете да се възобновят с пълна сила.

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„Ако не тръгнете сега, през зимата просто ще бъдете забравени и изоставени на студа и глада“, предупреждава Архипова.

Всички жители, които използват хуманитарния коридор през следващите дни, ще имат право сами да изберат посоката си на евакуация - към контролираната от Украйна територия или към Русия.

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Докато дипломатите се подготвят за нови мирни преговори на по-ниско ниво през следващия месец, за хората в Олешки времето се измерва не в часове, а в глътки въздух и купичка сварена трева - докато коридорът на надеждата все още е отворен.