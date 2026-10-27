Любопитно

Танцьорката Жани Горанова беше елиминирана от „Игри на волята“

Тя даде първото си интервю в подкаста „След Игрите“

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 22:55
Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ
Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка
Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"
Веселин Маринов призова за гласуване:

Веселин Маринов призова за гласуване: "Когато гласувам, мога и да ругая, и да хваля"
Дино от „Игри на волята“ проговори за любовта и напрежението в турнира на звездите

Дино от „Игри на волята“ проговори за любовта и напрежението в турнира на звездите
Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз

Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз
Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума
Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

К апитанът на племето на Канарите Жани Горанова напусна „Игри на волята“ след поражение в битка срещу лидера на Ураганите Елица, която се превърна в най-богатия участник в голямата игра.

Източник: NOVA

Съревнованието между двете Амазонки протече оспорвано и с множество обрати. По-високата издръжливост на волейболната съдийка Елица ѝ позволи да натрупа ценна преднина в средата на изпитанието, която я изведе до крайната победа. За успеха си Елица получи награда от 50 златни гроша, както и богатството на Жани от 50 златни гроша.

Източник: NOVA

Жани е следващият гост в подкаста „След Игрите. Там тя разказва за възходите и паденията на Канарите, враждата с Иван, бъдещето на женските коалиции в играта, както и фаворитите си за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA приключенията в „Игри на волята“ продължават с първата номинационна битка за седмицата, след която един воин ще бъде изпратен на безмилостна битка за оцеляване.

Всичко за "Игри на волят" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Игри на волята
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

biss.bg
Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп заплаши да не признае междинните избори в САЩ

Тръмп заплаши да не признае междинните избори в САЩ

Свят Преди 2 часа

На 26 октомври той предложи награда от 1 млн. долара за информация, която доведе до осъдителни присъди за изборни измами

Франция подготвя сурови мерки срещу протестиращите

Франция подготвя сурови мерки срещу протестиращите

Свят Преди 2 часа

Законопроектът беше изготвен в отговор на безредиците

Родителите, загубили сина си: Чакахме близо 2 часа в „Пирогов“

Родителите, загубили сина си: Чакахме близо 2 часа в „Пирогов“

България Преди 4 часа

По думите на семейството първоначално медиците в Етрополе не установили основания за сериозно притеснение

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

България Преди 5 часа

Премиерът поясни, че се водят много тежки преговори с Европейската комисия

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

България Преди 5 часа

Активната лента е затворена, а екип на полицията регулира трафика на място

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Свят Преди 5 часа

Фигурирането на дружествата в материалите по разследването не означава, че те са обвинени в престъпление

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

България Преди 5 часа

Съдът посочи, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Свят Преди 6 часа

Сейнт Джеймс става емблематично лице на телевизионния екран в края на 60-те години

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

България Преди 8 часа

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,807 процентни пункта

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

България Преди 8 часа

Предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 8 часа

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

България Преди 8 часа

Министър-председателят каза още, че ще подкрепи Илияна Йотова за балотажа

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Свят Преди 8 часа

Хаменей определи „безпомощността на врага“ като „един от плодовете на националната съпротива“

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Любопитно Преди 8 часа

Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Любопитно Преди 8 часа

Историята зад „The Conjuring: Последни обреди“ разкрива кошмара на семейство Смърл от 1986 г. Докато Уорън разследват четири демонични духа в Пенсилвания, реалният ужас се оказва много по-зловещ от всичко, показано на големия екран

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 8 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Песен на P.I.F. оживява в клип, нарисуван от учениците на Тео Ушев

Edna.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2

Nova.bg