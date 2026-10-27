Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

П рокуратурата ще поиска от съда разрешение за разкриване на банковата тайна на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Това заяви прокурор Ангел Кънев пред журналисти в Съдебната палата днес.

Кънев обясни, че делото срещу Сандов е било изпратено в Апелативната прокуратура за произнасяне по искане на лице, което е роднина на обвиняемия и има право да бъде конституирано като негов защитник, но не е конституирано.

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„След това ще искаме разкриване на банкова тайна, тъй като обвиняемият Сандов отказва да даде съгласие за разкриване на банкова тайна и данъчна тайна по отношение на него самия, което е негово право и от това не следва нищо негативно за него“, подчерта прокурорът.

По думите му предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели.

„В момента, в който се изясни фактическата обстановка с оглед на доказателствата, ще преценим как да го решим“, посочи Кънев.

Той уточни, че производството срещу Сандов няма отношение към криминалното дело „Петрохан“. По думите му разследването е свързано с действия на Сандов като министър на околната среда и водите и твърдения за делегиране на държавни правомощия на неправителствена организация.

Попитан за обвиненията, че изпълнява политическа поръчка, прокурорът ги отхвърли.

„Мога да посоча, че съм безпристрастен по всяко дело, което наблюдавам“, заяви Кънев и подчерта, че се ръководи от закона и събраните доказателства, независимо от политическата принадлежност на обвиняемите.

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Прокурорът коментира и риска друго наказателно дело, свързано бившия министър на екологията Нено Димов, да започне отначало, ако съдия Красимир Комсалов бъде избран за член на Висшия съдебен съвет. Кънев обясни, че още при внасянето на обвинителния акт е поискал назначаването на резервен съдия и резервен съдебен заседател, но е бил определен само резервен съдебен заседател.

„По сега действащия закон, за разлика от много други европейски държави, това дело няма да бъде продължено оттам, докъдето е стигнало, от следващия съдия. Ще започне изцяло отначало“, предупреди той.

По думите му последната насрочена дата за пледоарии е 20 ноември. Прокурорът изрази надежда производството да приключи поне на първа инстанция, преди да се стигне до евентуална смяна на съдията.

„Тези хора ще бъдат подсъдими още 5 години вероятно, ако почнем отначало“, заяви Кънев, като подчерта, че подобно развитие би било неблагоприятно и за самите подсъдими.