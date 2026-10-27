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EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Резултатът е изненадващ на фона на социологическите проучвания през последните месеци

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 22:14
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П артията „Ликуд“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели най-много гласове на парламентарните избори в Израел, но опозицията се очертава да получи повече депутатски места. Това показват екзитполовете на телевизия „Канал 13“ и обществената медия „Кан“, според които мнозинството ще зависи от израелските араби.

Според прогнозата на „Канал 13“ „Ликуд“ получава 25 места в 120-членния Кнесет, а центристката партия „Яшар“ на Айзенкот - 23. Екзитполът на „Кан“ също отрежда 25 мандата на партията на Нетаняху, но прогнозира 21 места за формацията на опозиционния лидер.

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Резултатът е изненадващ на фона на социологическите проучвания през последните месеци, които даваха преднина на „Яшар“. Въпреки това прогнозите показват, че опозиционните партии, обединени около Айзенкот, могат да разполагат общо с 53 места срещу 50 за десния религиозен блок на Нетаняху.

Така ллючова роля при формирането на бъдещото управление може да имат партиите, представляващи арабското население на Израел. Според екзитполовете те печелят общо 17 депутатски места. Макар да се противопоставят на Нетаняху, арабските формации не са част от опозиционния блок, оглавяван от Айзенкот.

След обявяването на окончателните резултати се очаква да започнат сложни преговори за съставяне на коалиция.

Нетаняху вероятно ще има първа възможност да опита да сформира правителство, тъй като „Ликуд“ се очертава като най-голямата партия в парламента.

При провал на преговорите Израел може отново да се изправи пред предсрочни избори, подобно на политическата криза между 2019 и 2022 г., когато страната проведе пет парламентарни вота за по-малко от четири години.

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Изборите преминаха при рекордна активност. По данни на Централната избирателна комисия към 20:00 ч. са гласували 74,3% от имащите право на глас.

В крайбрежното селище Бат Хен тя беше 97,9%, като правото си на глас там са упражнили 423 избиратели.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Избори в Израел Бенямин Нетаняху Ликуд Кнесет
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