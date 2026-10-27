България

Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста

Съдът посочи, че здравословното му състояние не изключва престоя в ареста, ако му бъдат осигурени необходимите медицински грижи

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 20:16
Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста
Източник: iStock

О кръжният съд в Плевен задържа под стража младежа, обвинен за катастрофата, станала на 8 октомври, при която загинаха четирима души. Решението е по искане на прокуратурата, а защитата настояваше за домашен арест.

Според предварителната автотехническа експертиза обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при ограничение от 70 км/ч. Инцидентът е станал в участък с неравна настилка, без маркировка и с последователни завои. В колата са пътували и двама души.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че е извършено престъпление, и че на този етап случаят може да бъде квалифициран като особено тежък. Защитата оспори тази квалификация, а окончателната оценка ще бъде направена в хода на наказателното производство.4

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За обвинението се предвижда наказание от 15 до 20 години затвор. Според съда това създава реален риск младежът да се укрие. Магистратите обсъдиха и обстоятелствата в негова полза - той не е осъждан, учи медицина и е получил сериозни травми при катастрофата. Съдът обаче прецени, че те не са достатъчни за налагане на по-лека мярка.

Обвиняемият подкрепи искането на адвоката си за домашен арест и помоли да не бъде задържан. Съдът посочи, че здравословното му състояние не изключва престоя в ареста, ако му бъдат осигурени необходимите медицински грижи.

Магистратите обърнаха внимание на прокуратурата да оцени потребностите на близките на загиналите и да им осигури достъп до предвидената в закона подкрепа, включително безплатна психологическа помощ.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок. Ако това се случи, делото ще бъде разгледано от Апелативния съд във Велико Търново на 5 ноември от 10:00 часа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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