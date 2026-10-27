Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста

О кръжният съд в Плевен задържа под стража младежа, обвинен за катастрофата, станала на 8 октомври, при която загинаха четирима души. Решението е по искане на прокуратурата, а защитата настояваше за домашен арест.

Според предварителната автотехническа експертиза обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при ограничение от 70 км/ч. Инцидентът е станал в участък с неравна настилка, без маркировка и с последователни завои. В колата са пътували и двама души.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че е извършено престъпление, и че на този етап случаят може да бъде квалифициран като особено тежък. Защитата оспори тази квалификация, а окончателната оценка ще бъде направена в хода на наказателното производство.4

Четири жертви при челен сблъсък между два автомобила край Плевен

За обвинението се предвижда наказание от 15 до 20 години затвор. Според съда това създава реален риск младежът да се укрие. Магистратите обсъдиха и обстоятелствата в негова полза - той не е осъждан, учи медицина и е получил сериозни травми при катастрофата. Съдът обаче прецени, че те не са достатъчни за налагане на по-лека мярка.

Обвиняемият подкрепи искането на адвоката си за домашен арест и помоли да не бъде задържан. Съдът посочи, че здравословното му състояние не изключва престоя в ареста, ако му бъдат осигурени необходимите медицински грижи.

Магистратите обърнаха внимание на прокуратурата да оцени потребностите на близките на загиналите и да им осигури достъп до предвидената в закона подкрепа, включително безплатна психологическа помощ.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок. Ако това се случи, делото ще бъде разгледано от Апелативния съд във Велико Търново на 5 ноември от 10:00 часа.