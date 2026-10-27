Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Т ринадесет дружества, регистрирани в България, попадат в мащабно разследване на престъпна мрежа за данъчни измами в Гърция. Стойността на транзакциите с тях надхвърля 2 млн. евро, като гръцките власти проверяват дали зад сделките стоят реални доставки на стоки и услуги, или фиктивни операции.

В центъра на разследването е 57-годишният гръцки бизнесмен Ангелос Янакопулос, собственик на веригата пекарни „Хориатико“. Според разследващите той е ръководил сложна система от дружества, използвани за натрупване и прикриване на данъчни и осигурителни задължения.

Фигурирането на дружествата в материалите по разследването не означава, че те са обвинени в престъпление. Към момента се проверяват финансовите им отношения с гръцки компании и действителният характер на извършените сделки.

Арести в Гърция за измама със стоки от България

Международните финансови потоци са сред основните направления на разследването. Според гръцките медии стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър. Данните сочат, че 47 компании вероятно са поддържали сметки в Ирландия, а около 20 дружества са имали сметки в банка в Люксембург, предоставяща услуги за международни разплащания.

Разследват се и редица конкретни трансакции. През август 2025 г. гръцка компания е превела 1,5 млн. евро по сметка в Лондон, а през 2021 г. кипърско дружество е изпратило 2,6 млн. евро в Гърция за покупка на недвижим имот на остров Миконос.

Проверяват се още операции за над 1 млн. евро с компании в Румъния, повече от 350 000 евро с дружества в Нидерландия и около 450 000 евро с фирма в Белгия. Установени са и сделки за над 1 млн. евро с италианска компания и приблизително 1,2 млн. евро с три френски дружества.

Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи кои са действителните собственици на чуждестранните компании, кой е откривал банковите сметки и какви документи са били представяни пред финансовите институции.

Според разследващите схемата е действала поне от 2016 г. Използвани са дружества с формални управители, които натрупвали големи задължения към държавата, след което прекратявали дейността си. На тяхно място започвали работа нови фирми, често на същите адреси, със същия персонал и под същите търговски марки.

И българи в световна мрежа за данъчни измами

В организацията според гръцките власти са участвали счетоводители, подставени лица и управители, които са позволявали на предполагаемите организатори да останат в сянка. В някои случаи са установени и фиктивни самоличности.

Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду поясни, че се проверяват над 400 компании, а сред задържаните има хора, използвани като формални собственици на дружества.

На задържаните са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари. Разследването продължава и обхваща други предполагаеми престъпни дейности.