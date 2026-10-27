Свят

Тръмп заплаши да не признае междинните избори в САЩ

На 26 октомври той предложи награда от 1 млн. долара за информация, която доведе до осъдителни присъди за изборни измами

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 22:38
Тръмп заплаши да не признае междинните избори в САЩ
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще признае резултатите от междинните избори само, „ако са честни“. Изявлението идва на фона на опасенията, че републиканците могат да загубят контрола над Конгреса, предаде АФП.

„Ще ги призная, ако изборите са честни“, заяви Тръмп пред журналисти, преди да замине за предизборно посещение в Тексас. Думите на републиканеца изглеждат като пореден опит да посее съмнения относно легитимността на вота следващата седмица.

80-годишният президент изрази и предпазлива готовност да работи с демократите, ако републиканците загубят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената.

Тръмп предупреди за „френски сценарий“ в САЩ, ако републиканците загубят междинните избори

„Ще намерим начин. Имам силно право на вето. Надявам се да не се стигне дотам, но това се е случвало и при други президенти“, заяви Тръмп във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

Републиканците се опасяват от „синя вълна“ в полза на демократите заради инфлацията, подхранвана от рязкото поскъпване на петрола след началото на американската война срещу Иран.

През последния месец Тръмп провежда почти ежедневни предизборни митинги, за да мобилизира привържениците на движението MAGA. Третото му посещение в Тексас за същия период идва на фона на оспорвана надпревара за Сената в щат, който повече от три десетилетия е републиканска крепост.

Тръмп съобщи също, че в Тексас ще получи „подарък“ от Венецуела - танкер с един милион барела петрол. Той ще бъде придружен от държавния секретар Марко Рубио, смятан от мнозина за потенциален кандидат за президент през 2028 г.

Тръмп: Няма да дам властта, Байдън: Aрмията ще се намеси

През последните дни американският президент засили неоснователните си обвинения в изборни измами, които повтаря от поражението си срещу Джо Байдън през 2020 г. След тези избори негови привърженици нападнаха Капитолия на 6 януари 2021 г. в опит да попречат на окончателното утвърждаване на резултатите.

Някои критици се опасяват, че Тръмп подготвя почвата за оспорване на предстоящите избори или дори за въвеждане на извънредни правомощия.

На 26 октомври той предложи награда от 1 млн. долара за информация, която доведе до осъдителни присъди за изборни измами.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп междинни избори САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Свят Преди 2 часа

Рекордна избирателна активност днес в Израел

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

България Преди 2 часа

Гражданите запазиха минута мълчание в памет на всички загинали по пътищата

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

България Преди 3 часа

Премиерът поясни, че се водят много тежки преговори с Европейската комисия

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

България Преди 3 часа

Активната лента е затворена, а екип на полицията регулира трафика на място

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Свят Преди 3 часа

Фигурирането на дружествата в материалите по разследването не означава, че те са обвинени в престъпление

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

България Преди 3 часа

Съдът посочи, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Свят Преди 4 часа

Сейнт Джеймс става емблематично лице на телевизионния екран в края на 60-те години

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

България Преди 5 часа

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,807 процентни пункта

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

България Преди 5 часа

Предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 6 часа

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

България Преди 6 часа

Министър-председателят каза още, че ще подкрепи Илияна Йотова за балотажа

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Свят Преди 6 часа

Хаменей определи „безпомощността на врага“ като „един от плодовете на националната съпротива“

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Любопитно Преди 6 часа

Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Любопитно Преди 6 часа

Историята зад „The Conjuring: Последни обреди“ разкрива кошмара на семейство Смърл от 1986 г. Докато Уорън разследват четири демонични духа в Пенсилвания, реалният ужас се оказва много по-зловещ от всичко, показано на големия екран

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 6 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

България Преди 6 часа

Съдът реши да отложи екстрадицията до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Песен на P.I.F. оживява в клип, нарисуван от учениците на Тео Ушев

Edna.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2

Nova.bg