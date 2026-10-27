Тръмп заплаши да не признае междинните избори в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще признае резултатите от междинните избори само, „ако са честни“. Изявлението идва на фона на опасенията, че републиканците могат да загубят контрола над Конгреса, предаде АФП.

„Ще ги призная, ако изборите са честни“, заяви Тръмп пред журналисти, преди да замине за предизборно посещение в Тексас. Думите на републиканеца изглеждат като пореден опит да посее съмнения относно легитимността на вота следващата седмица.

80-годишният президент изрази и предпазлива готовност да работи с демократите, ако републиканците загубят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената.

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„Ще намерим начин. Имам силно право на вето. Надявам се да не се стигне дотам, но това се е случвало и при други президенти“, заяви Тръмп във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

Републиканците се опасяват от „синя вълна“ в полза на демократите заради инфлацията, подхранвана от рязкото поскъпване на петрола след началото на американската война срещу Иран.

През последния месец Тръмп провежда почти ежедневни предизборни митинги, за да мобилизира привържениците на движението MAGA. Третото му посещение в Тексас за същия период идва на фона на оспорвана надпревара за Сената в щат, който повече от три десетилетия е републиканска крепост.

Тръмп съобщи също, че в Тексас ще получи „подарък“ от Венецуела - танкер с един милион барела петрол. Той ще бъде придружен от държавния секретар Марко Рубио, смятан от мнозина за потенциален кандидат за президент през 2028 г.

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През последните дни американският президент засили неоснователните си обвинения в изборни измами, които повтаря от поражението си срещу Джо Байдън през 2020 г. След тези избори негови привърженици нападнаха Капитолия на 6 януари 2021 г. в опит да попречат на окончателното утвърждаване на резултатите.

Някои критици се опасяват, че Тръмп подготвя почвата за оспорване на предстоящите избори или дори за въвеждане на извънредни правомощия.

На 26 октомври той предложи награда от 1 млн. долара за информация, която доведе до осъдителни присъди за изборни измами.