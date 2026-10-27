Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

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П ремиерът Румен Радев не смята, че е било грешка публикуването на пресъобщението на Министерския съвет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Това заяви той в отговор на журналистически въпрос на фона на подадения сигнал до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация.

"Нашият пресцентър вече даде обяснение и отговори ясно по този въпрос. Спомнете си назад, от моя пресцентър могат да ви дадат данни как по времето на министър-председател Денков се е процедирало по тези въпроси", каза Радев, цитиран от Dariknews.bg.

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Министър-председателят каза още, че ще подкрепи Илияна Йотова. "След като се срещна с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие".

Попитан дали ще присъства на утрешното извънредно заседание на Народното събрание, Радев отговори: "винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика, винаги. Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол и с години не се мяркаха в парламента, но не се меся в работата и решенията на Народното събрание".

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По отношение на това дали ще бъде приета оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев, Радев заяви, че позицията му остава непроменена. „Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи премиерът.